कानपुर में मासूम का अपहरण; बोरे में बंद कर भाग रही महिला को भीड़ ने दबोचा

कानपुर : पनकी थाना क्षेत्र से सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक महिला मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की और बोरे में भरकर भाग निकली. बच्ची की चीख पुकार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना बीते शनिवार शाम की है. पनकी थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में रहने वाले अजब सिंह की दो साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान एक अज्ञात महिला वहां पहुंची और टॉफी का लालच देकर बच्ची को फुसलाकर साथ ले गई. कुछ दूर ले जाने के बाद महिला ने मासूम को एक बोरे में बंद कर लिया और भागने लगी, लेकिन बोरे के अंदर से बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया. इस पर महिला भागने लगी, लेकिन लोगों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया. बोरे से बच्ची बरामद होने पर भीड़ ने महिला की पिटाई कर दी. इसके बाद उसने बच्चा चोरी की बात कुबूल की. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

एसीपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. मौके पर बच्ची के माता-पिता भी मौजूद थे. आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला के बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है. उसके अन्य साथियों की शिनाख्त के बाबत पूछताछ की जा रही है. आरोपी महिला गोंडा जिले की रहने वाली है.