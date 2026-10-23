विदेशी तर्ज पर अब यूपी में औद्योगिक पार्क कांसेप्ट; उद्यमिता विकास के साथ लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार
यूपी के 10 जिलों में संत कबीर पार्क, वाराणसी में पहला सिल्क पार्क, हरदोई में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:30 AM IST
कानपुर : विदेशों में पार्कों की थीम पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. ठीक उसी तर्ज पर अब सूबे में पार्कों का कांसेप्ट को लागू किया गया है. इसके तहत पहली बार प्रदेश के 10 जिलों में जहां संत कबीर पार्क बनेंगे. वाराणसी में सिल्क पार्क बनेगा. इसी तरह हरदोई-लखनऊ मार्ग पर दो हजार एकड़ में पहला पीएम मित्र पार्क तैयार होने जा रहा है.
दरअसल, इस पूरी कवायद का मकसद है सूबे में टेक्सटाइल उद्योग का विस्तार करना. कानपुर मंडल के कमिश्नर व उद्योग निदेशक के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया, टेक्सटाइल उद्यमियों का कहना था कि अभी तक उन्हें अपने उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर-उधर बहुत अधिक भटकना पड़ रहा है. इन पार्कों के बनने से उन्हें एक छत के नीचे उनके उद्योगों से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी.
दो हजार एकड़ में होगा पीएम मित्र पार्क, 186 करोड़ रुपये सिल्क पार्क पर खर्च होंगे : कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन के अनुसार लखनऊ-हरदोई मार्ग पर दो हजार एकड़ में पीएम मित्र पार्क बनेगा. इस पार्क के माध्यम से हम दो लाख युवाओं को रोजगार दे सकेंगे. इसमें 10 से 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसके लिए मास्टर डेवलपर को हम सर्च कर रहे हैं. वहीं, पीएम मोदी इस मित्र पार्क की सौगात सूबे को देंगे.
इसी तरह वाराणसी में पहला सिल्क पार्क बनेगा. जिस पर 186 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यहां 25 से 30 हजार बुनकर परिवार हैं. जिनके लिए आने वाले समय में सिल्क पार्क के रूप में एक छत के नीचे सब कुछ होगा.
कानपुर में घाटमपुर स्थित बंद पड़ी चीनी मिल के स्थान पर 300 से 1000 एकड़ जमीन के बीच पहला एमएसएमई पार्क तैयार होगा. साथ ही उप्र के अमरोहा, संत कबीर नगर, बरेली, बुलंदशहर समेत 10 जिलों में पहला टेक्सटाइल पार्क (संत कबीर पार्क) बनाए जाएंगे. इनके लिए 50 से 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी. जिसे जिलेवार चिह्नित कर लिया गया है.
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