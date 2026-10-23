ETV Bharat / state

विदेशी तर्ज पर अब यूपी में औद्योगिक पार्क कांसेप्ट; उद्यमिता विकास के साथ लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

यूपी में बनेंगे औद्योगिक पार्क. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : विदेशों में पार्कों की थीम पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. ठीक उसी तर्ज पर अब सूबे में पार्कों का कांसेप्ट को लागू किया गया है. इसके तहत पहली बार प्रदेश के 10 जिलों में जहां संत कबीर पार्क बनेंगे. वाराणसी में सिल्क पार्क बनेगा. इसी तरह हरदोई-लखनऊ मार्ग पर दो हजार एकड़ में पहला पीएम मित्र पार्क तैयार होने जा रहा है.

जानकारी देते उद्योग निदेशक के विजयेंद्र पांडियन. (Video Credit : ETV Bharat) दरअसल, इस पूरी कवायद का मकसद है सूबे में टेक्सटाइल उद्योग का विस्तार करना. कानपुर मंडल के कमिश्नर व उद्योग निदेशक के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया, टेक्सटाइल उद्यमियों का कहना था कि अभी तक उन्हें अपने उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर-उधर बहुत अधिक भटकना पड़ रहा है. इन पार्कों के बनने से उन्हें एक छत के नीचे उनके उद्योगों से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी.