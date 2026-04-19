औद्योगिक नगरी कानपुर बनेगी इंलैंड पोर्ट सिटी, जलमार्ग से होगा कारोबार
अमेरिका, लंदन और यूरोपीय देशों की तर्ज पर गंगा नदी के ऊपर इंलैंड वाॅटर वे संचालित होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 3:05 PM IST
कानपुर : देश और दुनिया में कानपुर की पहचान औद्योगिक नगरी के तौर पर है. हालांकि, अब कानपुर को इंलैंड पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए शासन से हरी झंडी मिलने के बाद खुद कमिश्नर कानपुर मंडल ने अपने स्तर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है. मौजूदा समय में जहां यूपी के अंदर वाराणसी से लेकर हल्दिया तक इंलैंड वाटर वे के तौर पर कारोबार शुरू हो चुका है. वहीं, वाराणसी से अयोध्या तक जलमार्ग कारोबार को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं. अब कानपुर में गंगा नदी के आसपास बने शहरों को जलमार्ग कारोबार से जोड़ने की कवायद शुरू करने की योजना है. जिसमें खासतौर से कानपुर से शुक्लागंज व उन्नाव और कानपुर से कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत अन्य शहर शामिल हैं.
कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि करीब 100 साल पहले कानपुर से फर्रुखाबाद तक जलमार्ग कारोबार होता था. अब हमें उसी को केवल रिवाइव करना है. किस शहर से कौन सी कमोडिटी को लेकर कारोबार कर सकते हैं. इसका पूरा प्लान बनाया जा रहा है. डीपीआर बन रही है. जल्द ही गंगा किनारे बसे शहरों के कारोबारियों से भी संपर्क किया जाएगा. गंगा में प्रदूषण के लिए विशेषज्ञों से बात होगी.
अलग-अलग चरणों में होगी कवायद : विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि पहले गंगा नदी पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग जेटी है. साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर हमारा फोकस रहेगा.सेकेंड फेज में जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं उनको लेकर हम काम शुरू कर देंगे.
मौजूदा समय सालाना 10 हजार करोड़ का निर्यात कारोबार : शहर से हर साल औसतन 10 हजार करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार 30 से अधिक देशों संग होता है. इस कारोबार में पांच से साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार केवल लेदर इंडस्ट्री से शामिल है. जो कानपुर में गंगा किनारे जाजमऊ में स्थापित हैं. इसी तरह कानपुर में दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है. यहां पर प्लास्टिक, पैकेजिंग, फूड्स, मैकेनिकल समेत अन्य सेक्टर्स की सैकड़ों औद्योगिक इकाईयां हैं. कानपुर में चकेरी, रूमा, मंधना समेत कई दूसरे एरिया भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बसे हुए हैं.
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