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औद्योगिक नगरी कानपुर बनेगी इंलैंड पोर्ट सिटी, जलमार्ग से होगा कारोबार

कानपुर : देश और दुनिया में कानपुर की पहचान औद्योगिक नगरी के तौर पर है. हालांकि, अब कानपुर को इंलैंड पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए शासन से हरी झंडी मिलने के बाद खुद कमिश्नर कानपुर मंडल ने अपने स्तर से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है. मौजूदा समय में जहां यूपी के अंदर वाराणसी से लेकर हल्दिया तक इंलैंड वाटर वे के तौर पर कारोबार शुरू हो चुका है. वहीं, वाराणसी से अयोध्या तक जलमार्ग कारोबार को लेकर सारी तैयारियां पूरी हैं. अब कानपुर में गंगा नदी के आसपास बने शहरों को जलमार्ग कारोबार से जोड़ने की कवायद शुरू करने की योजना है. जिसमें खासतौर से कानपुर से शुक्लागंज व उन्नाव और कानपुर से कन्नौज, फर्रुखाबाद समेत अन्य शहर शामिल हैं.

औद्योगिक नगरी कानपुर बनेगी इंलैंड पोर्ट सिटी. (Video Credit : ETV Bharat)

कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि करीब 100 साल पहले कानपुर से फर्रुखाबाद तक जलमार्ग कारोबार होता था. अब हमें उसी को केवल रिवाइव करना है. किस शहर से कौन सी कमोडिटी को लेकर कारोबार कर सकते हैं. इसका पूरा प्लान बनाया जा रहा है. डीपीआर बन रही है. जल्द ही गंगा किनारे बसे शहरों के कारोबारियों से भी संपर्क किया जाएगा. गंगा में प्रदूषण के लिए विशेषज्ञों से बात होगी.







अलग-अलग चरणों में होगी कवायद : विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि पहले गंगा नदी पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग जेटी है. साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर हमारा फोकस रहेगा.सेकेंड फेज में जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं उनको लेकर हम काम शुरू कर देंगे.

