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ईरान-इजरायल युद्ध से खाड़ी देशों में नहीं पहुंचे भारतीय उत्पाद, फीकी रहेगी ईद की मिठास

कानपुर : मिडिल ईस्ट वॉर का असर खाड़ी देशों की ईद पर पड़ेगा. हालांकि भारतीय निर्यातकों का उत्साह भी ठीक खाड़ी देशों जैसा है. दरअसल, हर साल ईद के मौके पर भारतीय उत्पादों की करीब एक माह पहले से ही जबर्दस्त मांग रहती थी. इस साल बीत 19 दिनों से ईरान, इजरायल, दुबई, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर समेत आसपास के खाड़ी देशों में युद्ध की गतिविधियां जारी हैं. इससे भारतीय निर्यातकों का उत्साह ठंडा है. निर्यातक परेशान हैं, न तो उन्हें आर्डर्स मिल रहे हैं न ही वे उत्पाद तैयार कर पा रहे हैं. वहीं युद्ध के चलते खाड़ी देश के लोगों को भारतीय उत्पादों की लुत्फ नहीं मिल सकेगा. बहरहाल शनिवार को ईद मनाए जाने की तैयारी है.

जानकारी देते फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर से ही मिडिल ईस्ट व गल्फ कार्पोरेशन काउंसिल वाले देशों खासतौर से ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई व दुबई में हर साल प्रॉसेस्ड फूड, फ्लोरीकल्चर प्रोडक्ट्स समेत अन्य उत्पाद ईद पर निर्यात के तौर पर भेजे जाते थे. सालाना कानपुर से कुल निर्यात कारोबार ही 1000 करोड़ रुपये का है, मगर इस साल युद्ध की स्थितियों से निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है.