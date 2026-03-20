ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल युद्ध से खाड़ी देशों में नहीं पहुंचे भारतीय उत्पाद, फीकी रहेगी ईद की मिठास

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के अनुसार 19 दिनों से संपर्क बंद. सालाना 1000 करोड़ का निर्यात होता था.

खाड़ी देशों में नहीं पहुंचे भारतीय उत्पाद.
खाड़ी देशों में नहीं पहुंचे भारतीय उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : मिडिल ईस्ट वॉर का असर खाड़ी देशों की ईद पर पड़ेगा. हालांकि भारतीय निर्यातकों का उत्साह भी ठीक खाड़ी देशों जैसा है. दरअसल, हर साल ईद के मौके पर भारतीय उत्पादों की करीब एक माह पहले से ही जबर्दस्त मांग रहती थी. इस साल बीत 19 दिनों से ईरान, इजरायल, दुबई, यूएई, बहरीन, ओमान, कतर समेत आसपास के खाड़ी देशों में युद्ध की गतिविधियां जारी हैं. इससे भारतीय निर्यातकों का उत्साह ठंडा है. निर्यातक परेशान हैं, न तो उन्हें आर्डर्स मिल रहे हैं न ही वे उत्पाद तैयार कर पा रहे हैं. वहीं युद्ध के चलते खाड़ी देश के लोगों को भारतीय उत्पादों की लुत्फ नहीं मिल सकेगा. बहरहाल शनिवार को ईद मनाए जाने की तैयारी है.

जानकारी देते फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव. (Video Credit : ETV Bharat)

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर से ही मिडिल ईस्ट व गल्फ कार्पोरेशन काउंसिल वाले देशों खासतौर से ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई व दुबई में हर साल प्रॉसेस्ड फूड, फ्लोरीकल्चर प्रोडक्ट्स समेत अन्य उत्पाद ईद पर निर्यात के तौर पर भेजे जाते थे. सालाना कानपुर से कुल निर्यात कारोबार ही 1000 करोड़ रुपये का है, मगर इस साल युद्ध की स्थितियों से निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है.

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन का कहना है कि हर साल ईद से पहले अच्छी संख्या में आर्डर्स मिडिल ईस्ट व जीसीसी देशों से मिल जाते थे, पर इस साल कारोबार ठप है. खाड़ी देशों में 10 बिलियन से अधिक भारतीय (विभिन्न समुदायों) रहते हैं. जिन्हें ईद का खास इंतजार होता है. हालांकि, खाड़ी देशों में स्थितियां को देखते हुए साफ है कि वहां ईद फीकी रहने वाली है. निर्यातकों को तभी आर्डर्स मिल सकेंगे, जब स्थितियां बेहतर होंगी.

यह भी पढ़ें : ईरान इजरायल युद्ध: ऑस्ट्रेलिया से 7 ईरानी महिला खिलाड़ी नहीं लौटीं अपने देश, जानें क्यों?

यह भी पढ़ें : ईरान-इजरायल युद्ध के बीच फंसे 1100 भारतीय नाविक, सीफरर्स यूनियन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार

TAGGED:

KANPUR EID
MIDDLE EAST WAR
IRAN ISRAEL WAR
EID IN GULF COUNTRIES
IMPACT OF MIDDLE EAST WAR ON EID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.