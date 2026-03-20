ETV Bharat / state

कानपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर छापा; काकादेव-बिधनू में पकड़े गए घरेलू सिलेंडर, दुकानदारों पर FIR

कानपुर: जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) राकेश कुमार के नेतृत्व में काकादेव के चंदेल चौराहा स्थित अजन्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर सुबह 9:52 बजे छापा मारा गया. इस दौरान मौके से 14.2 किलोग्राम वाले कुल आठ घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें इंडेन और भारत गैस के खाली व आंशिक भरे सिलेंडर शामिल थे. डीएसओ राकेश कुमार ने बताया कि दुकान से तीन रिफिलर यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य औजार भी मिले, जिनसे अवैध रूप से गैस भरने की पुष्टि हुई. मौके पर मौजूद कलीम अहमद सिद्दीकी और दुकान मालिक यासीन अहमद के खिलाफ धारा 3/7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मिठाई की दुकान पर अवैध कमर्शियल इस्तेमाल: प्रशासनिक टीम ने दोपहर 3:29 बजे बिधनू के कठारा स्थित महक स्वीट हाउस में दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. यहाँ जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले चार घरेलू सिलेंडर पाए गए, जिनमें से एक सिलेंडर चूल्हे से जुड़ा हुआ और व्यावसायिक उपयोग में था. नियम के विरुद्ध घरेलू सिलेंडर का होटल या दुकान में इस्तेमाल पाए जाने पर संचालक के खिलाफ एफआईआर की संस्तुति की गई है. इस पूरी कार्रवाई के दौरान पूर्ति निरीक्षक शुभ्रा वर्मा और पूजा सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.