ETV Bharat / state

कानपुर: 50 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण, KDA ने किया सील

11 बीघा में अवैध प्लाटिंग, जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी

अवैध निर्माण पर केडीए की कार्यवाई
अवैध निर्माण पर केडीए की कार्यवाई (Photo Credit; मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों के द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला जारी है. सोमवार को केडीए, ओएसडी डॉ.रवि प्रताप सिंह, अपनी टीम के साथ सिंहपुर बाजार पहुंचे, जहां अभिमन्यु, गौरव भदौरिया व अन्य के द्वारा 32 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था. ओएसडी ने सबसे केडीए से स्वीकृत मानचित्र मांगा, नहीं देने पर ओएसडी ने पूरे परिसर को सील कर दिया.

इसी तरह सिंहपुर बाजार रोड पर भी रामलाल व अन्य के द्वारा 18 बीघा जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसमें स्वीकृत मानचित्र न मिलने पर ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने जमीन को सील कर दिया. साथ ही केडीए अफसरों द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया. डा.रवि प्रताप सिंह ने कहा कि अब अगर निर्माण कार्य हुआ तो संबंधित भू मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

बैरी अकबरपुर रोड पर हरिमोहन गुप्ता द्वारा दो अलग-अलग भूखंडों पर निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई. साथ ही हरिमोहन गुप्ता को नोटिस दिया गया.

वहीं, सिंहपुर कछार के पास 11 बीघा जमीन पर जल्द बुलडोजर एक्शन हो सकता है. केडीए, ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह ने बताया कि सिंहपुर कछार, गंगपुर चकबदा सहित अन्य स्थानों के 11 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई है. 17 मार्च को यहां बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी. डा.रवि प्रताप सिंह ने लोगों से कहा कि किसी भी भूमाफिया की ओर से दिए गए सस्ते प्लाट्स के चक्कर में न फंसे. केडीए की टीमें अब लगातार यहां निरीक्षण करेंगी.

TAGGED:

KDA KANPUR
KDA ACTION ON ILLEGAL CONSTRUCTION
BULLDOZER ACTION ILLEGAL PLOTTING
KANPUR ILLEGAL PLOTTING CASE
KANPUR KDA SEALED 50 BIGHAS LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.