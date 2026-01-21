IIT कानपुर में Ph.D. स्टूडेंट सुसाइड केस; अंतिम 18 घंटे में ऐसा क्या हुआ? सवाल बरकरार
आत्महत्या पहले Ph.D. छात्र ने काउंसलर से घंटों बात की थी. मंगलवार शाम 4 बजे वरिष्ठ मनोचिकित्सक से अप्वाइंटमेंट था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 1:32 PM IST
कानपुर: IIT कानपुर में Ph.D. छात्र रामस्वरुप ईशराम (28) ने मंगलवार दोपहर को सुसाइड कर लिया. छात्र की मौत से IIT परिसर में सन्नाटा है. IIT के साथी छात्रों ने मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी. अब यह बात सामने आ रही है कि आखिर मौत से पहले उन 18 घंटे में ऐसा क्या हुआ? जिसकी वजह से छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया.
IIT कानपुर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. आलोक बाजपेई ने बताया कि मंगलवार दोपहर में रामस्वरुप ने ऐसा कदम उठाया. इसके विषय में कोई सोच तक नहीं सकता था, क्योंकि शाम को 4 बजे उसका अप्वाइंटमेंट मेरे साथ फिक्स था. मौत से पहले भी उसकी बातचीत काउंसलर से भी हुई थी.
उन्होंने बताया कि रामस्वरुप ईशराम मेधावी छात्र थे. वह अपनी रिसर्च (डिपार्टमेंट आफ अर्थ साइंस) को लेकर वह जल्दी ही IIT कानपुर से बाहर जाना चाहते थे. पिछले काफी समय से उनका इलाज भी चल रहा था.
नहीं थी सुसाइडल टेंडेंसी: सोमवार को रामस्वरुप ने IIT के काउंसलर से घंटों बातचीत की थी. उनका रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म बहुत कम था. वह सुसाइडल आइडिया से पूरी तरह दूर हो चुके थे, लेकिन उनके इस कदम ने सभी को चौंका दिया है.
25 महीने में आत्महत्या का 9वां मामला: IIT कानपुर कैंपस में बेहतर माहौल का दावा करने वाले प्रशासनिक अफसर भी इस आत्महत्या से हैरान हैं. पिछले 25 महीने का रिकॉर्ड देखें तो IIT कानपुर कैंपस में 9 छात्रों ने आत्महत्या की है.
पिछले एक महीने के भीतर ही यह सुसाइड का दूसरा मामला है. अब इस बात का जवाब IIT कानपुर के काउंसलर्स के पास भी नहीं है कि आखिर छात्र सीधे मौत का रास्ता क्यों चुन रहे हैं.
IIT कानपुर में सुसाइड केस
- 19 दिसंबर 2023: शोध सहायक स्टाफ डॉ. पल्ल्वी चिल्का की मौत.
- 10 जनवरी 2024: M.Tech छात्र विकास मीना की मौत.
- 18 जनवरी 2024: Ph.D. छात्रा प्रियंका जायसवाल की मौत.
- 10 अक्टूबर 2024: Ph.D. छात्रा प्रगति की मौत.
- 10 फरवरी 2025: Ph.D. रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव की मौत.
- 25 अगस्त 2025: सॉफ्टवेयर डेवलपर दीपक चौधरी की मौत.
- 01 अक्टूबर 2025: B.Tech अंतिम वर्ष के छात्र धीरज सैनी की मौत.
- 29 दिसंबर 2025: B.Tech अंतिम वर्ष के छात्र जय सिंह मीना की मौत.
- 20 जनवरी 2026: Ph.D. छात्र रामस्वरुप ईशराम की मौत.
क्या कहते हैं जिम्मेदार
IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि 'हमारी कोशिश है कि छात्रों पर किसी तरह का कोई तनाव या दबाव न हो. छात्रों के लिए काउंसिलिंग सेंटर में 24 घंटे काउंसलर मौजूद रहते हैं. हालांकि, छात्र अपनी परेशानी साझा करने नहीं आ रहे हैं. इस दिशा में अब नए सिरे से कवायद कराएंगे, जिससे छात्र अपनी दिक्कतें, मन की उलझनें सभी से साझा कर सकें.'
IIT कानपुर के सीनियर सॉकलॉजिस्ट डॉ. आलोक बाजपेई का कहना है कि 'देखिए, मेरा मानना है कि छात्रों को खुद अपना मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले बेहतर करना होगा. साथ ही समाज को भी ये सोचना होगा छात्रों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव न रहे. हम छात्रों की पूरी मदद के लिए तैयार हैं. मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि छात्रों को कोई बीमारी हो गई है. उनकी हर समस्या का समाधान संभव है.'
यह भी पढ़ें: कानपुर IIT में Ph.D. छात्र ने की आत्महत्या, डिप्रेशन में था, कई बार काउंसलिंग की गई थी