IIT कानपुर में Ph.D. स्टूडेंट सुसाइड केस; अंतिम 18 घंटे में ऐसा क्या हुआ? सवाल बरकरार

कानपुर: IIT कानपुर में Ph.D. छात्र रामस्वरुप ईशराम (28) ने मंगलवार दोपहर को सुसाइड कर लिया. छात्र की मौत से IIT परिसर में सन्नाटा है. IIT के साथी छात्रों ने मंगलवार शाम को कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी. अब यह बात सामने आ रही है कि आखिर मौत से पहले उन 18 घंटे में ऐसा क्या हुआ? जिसकी वजह से छात्र ने आत्मघाती कदम उठाया.

IIT कानपुर के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. आलोक बाजपेई ने बताया कि मंगलवार दोपहर में रामस्वरुप ने ऐसा कदम उठाया. इसके विषय में कोई सोच तक नहीं सकता था, क्योंकि शाम को 4 बजे उसका अप्वाइंटमेंट मेरे साथ फिक्स था. मौत से पहले भी उसकी बातचीत काउंसलर से भी हुई थी.

उन्होंने बताया कि रामस्वरुप ईशराम मेधावी छात्र थे. वह अपनी रिसर्च (डिपार्टमेंट आफ अर्थ साइंस) को लेकर वह जल्दी ही IIT कानपुर से बाहर जाना चाहते थे. पिछले काफी समय से उनका इलाज भी चल रहा था.

नहीं थी सुसाइडल टेंडेंसी: सोमवार को रामस्वरुप ने IIT के काउंसलर से घंटों बातचीत की थी. उनका रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म बहुत कम था. वह सुसाइडल आइडिया से पूरी तरह दूर हो चुके थे, लेकिन उनके इस कदम ने सभी को चौंका दिया है.

25 महीने में आत्महत्या का 9वां मामला: IIT कानपुर कैंपस में बेहतर माहौल का दावा करने वाले प्रशासनिक अफसर भी इस आत्महत्या से हैरान हैं. पिछले 25 महीने का रिकॉर्ड देखें तो IIT कानपुर कैंपस में 9 छात्रों ने आत्महत्या की है.

पिछले एक महीने के भीतर ही यह सुसाइड का दूसरा मामला है. अब इस बात का जवाब IIT कानपुर के काउंसलर्स के पास भी नहीं है कि आखिर छात्र सीधे मौत का रास्ता क्यों चुन रहे हैं.