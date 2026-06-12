ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर ने बनाया खास AI मॉडल, अब यूपी की सभी ग्राम पंचायतें होंगी हाईटेक

यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सचिव समेत और अफसरों व कर्मचारियों समेत 250 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है.

आईआईटी कानपुर ने बनाया खास AI मॉडल
आईआईटी कानपुर ने बनाया खास AI मॉडल (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : यूपी की प्रदेशभर की पंचायतों को हाईटेक करने के लिए अब आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है. जिसकी मदद से पंचायतों के सारे कामकाज आधुनिक तरीकों से हो सकेंगे. इस बाबत कुछ समय पहले आईआईटी कानपुर व पंचायती राज विभाग के बीच करार हुआ था. करार के बाद अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है.

जानकारी देते आईआईटी कानपुर में वरिष्ठ प्रोफेसर विमल कुमार (Video Credit : ETV Bharat)

आईआईटी कानपुर में वरिष्ठ प्रोफेसर विमल कुमार ने बताया कि करार के बात उनकी टीम के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से 250 ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया. जिनका सीधा जुड़ाव पंचायती राज विभाग से था. इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सचिव समेत और अफसर व कर्मचारी शामिल थे. सभी के लिए जहां आईआईटी कानपुर में आवासीय शिविर लगाया गया. वहीं उन्हें खास तौर से लीडरशिप को इंप्रूव करने के लिए तकनीक की जानकारी दी गई.

एआई से बदल जाएगी पंचायतों की दुनिया : प्रोफेसर विमल कुमार ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से अब पंचायतों में बहुत अधिक सुधार दिखेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से पंचायतों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी. एआई में उन्हें दक्ष करने के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पंचायत सचिव समेत और अफसरों व कर्मचारियों के अंदर प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई है. साथ ही धरातल पर क्रियान्वित करने की भी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें : आईआईटी कानपुर में शोध; लेजर तकनीकि से बिना नुकसान शरीर में सटीक जगह पहुंचेगी दवा

यह भी पढ़ें : आईआईटी कानपुर की खोज; पसीने से बीमारियों का पता लगाएगी ये डिवाइस

TAGGED:

IIT KANPUR
आईआईटी कानपुर
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODEL
AI IN PANCHAYATS
RESEARCH AT IIT KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.