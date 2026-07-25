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कानपुर में पति कर रहा था दूसरी शादी; मैरिज लॉन पहुंच कर पहली पत्नी ने किया हंगामा, हिरासत में दूल्हा

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक मैरिज लॉन आयोजित शादी समारोह हंगामे और अफरातफरी की भेंट चढ़ गया. दरअसल यहां दूल्हे की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई और शादी रुकवाने को लेकर हंगामा करने लगी. महिला का आरोप है कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहा है. इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों को थाने लेकर चली गई.

चमनगंज निवासी एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2022 में जूही लाल कॉलोनी निवासी एक इंटीरियर कारोबारी से हुई थी. वर्ष 2024 में दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. महिला का आरोप है कि कानूनी विवाद लंबित होने के बावजूद पति दूसरी शादी करने जा रहा है.





महिला के मुताबिक उसे पति की दूसरी शादी की जानकारी किसी परिचित के जरिए मिली. इसके बाद उसने पति और ससुराल पक्ष के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. तब वह अपनी बहन के साथ मैरिज लॉन पहुंची और शादी का विरोध किया. वहीं महिला की एंट्री के बाद हंगामा होने से समारोह में अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा.