ETV Bharat / state

कानपुर में पति ने पत्नी को डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा, अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र के भेवली गांव में सोमवार को हृदय झकझोर देने वाली वारदात हुई. पारिवारिक झगड़े के चलते एक युवक ने पत्नी को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और फरार हो गया. वारदात के पीछे पत्नी द्वारा सुअर बेचने और शराब के लिए पैसे न देने की बात सामने आ रही है. इसी के चलते दोनों के बीच कई दिनों से विवाद हो रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि भेवली गांव में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. प्राथमिक जांच में पता चला कि यहां रहने वाले हरिपाल का अपनी पत्नी रामदेवी से करीब एक हफ्ते से लगातार विवाद हो रहा था. परिजनों ने बताया कि हरिपाल शराब पीकर घर में झगड़ा करता था. चार दिन पहले उसने घर का पाला हुआ सुअर बेच दिया और उसी पैसे से शराब पीने को लेकर विवाद था.



सोमवार को रामदेवी अपनी बेटी राधा और अन्य लोगों के साथ खेत पर गई थी. रामदेवी खेत में सब्जियों की निराई कर रही थी. तभी अरहर के खेत में छिपे हरिपाल ने पीछे से आकर डंडे से रामदेवी पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए. रामदेवी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक हरिपाल वहां से भाग चुका था. घायल हालत में रामदेवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रामदेवी की मौत के बाद बेटे विनीत, मनीष और बेटियां राधा व निधि का रो-रोकर बुरा हाल है. रामदेवी का मायका फुफुवार गांव में है. मायके पक्ष के परिजन में पहुंच गए हैं.