ETV Bharat / state

काइफोस्कोलियोसिस: दुर्लभ बीमारी को गोविंद ने कैसे दी मात

कानपुर: दुर्लभ बीमारी को AI के सहयोग से गोविंद ने दी मात ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: काइफोस्कोलियोसिस, एक दुर्लभ बीमारी जो आम तौर पर करीब दस हजार लोगों में से एक में पाई जाती है. शहर के नर्वल थानाक्षेत्र का गोविंद इस गंभीर बीमारी से पीड़ित था. रीढ़ की हड्डी इस कदर टेढ़ी थी कि वो आगे की ओर झुका हुआ था. उसे सामने देखने में भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता था. बेटे की हालत से परेशान किसान पिता अरुण कुमार जब बेटे को लेकर इलाज की आस में जीटी रोड स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल पहुंचे, तो बेटे की हालत देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों के साथ खुद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी हैरान हो गए.

दुर्लभ बीमारी काइफोस्कोलियोसि को गोविंद ने दी मात (Video Credit; ETV Bharat) इलाज का दौर शुरू

अस्पताल प्रभारी डॉ. मनीष सिंह ने मरीज को फौरन एडमिट किया. इसके बाद शुरू हुआ चेकअप का दौर. और जब रिपोर्ट आई तो बीमारी मिली काइफोस्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डियों की एक दुर्लभ बीमारी. काइफोस्कोलियोसिस- रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ आगे-पीछे और अगल-बगल दोनों दिशाओं में असामान्य रूप से मुड़ जाती है.यह बीमारी काइफोसिस (पीठ का आगे की ओर झुकना या कूबड़पन) और स्कोलियोसिस (रीढ़ का बगल की ओर टेढ़ा होना) का मिला-जुला रूप है. काइफोस्कोलियोसिस बीमारी के बारे में जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) डॉक्टर्स ने स्वीकार की चुनौती अब डॉक्टर्स के सामने मरीज गोविंद को ठीक करना किसी अभेद्य चुनौती जैसा था. अस्पताल में जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सर्जरी अब तक की गई थी, उनमें कभी ऐसे लक्षण सामने नहीं आए थे. चुनौती स्वीकार करते हुए डॉ. मनीष और उनकी टीम ने तय किया कि गोविंद को ठीक कर एक नई जिंदगी देंगे. काइफोस्कोलियोसिस का क्या होता है असर? (Photo Credit; ETV Bharat) AI तकनीक बनी वरदान अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अब शुरू की इलाज की तैयारी. और इसके लिए सहारा लिया गया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI का. सर्जरी शुरू करने से पहले मरीज का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक से इलाज शुरू किया गया. मरीज के शरीर के विभिन्न एंगल्स से 200 से 300 एक्सरे कराए गए. इसके बाद उन्हें विभाग में मौजूद नेविगेशन तकनीक से जोड़ा गया.इससे लाभ मिला कि सर्जरी के दौरान मरीज रेडिएशन के प्रभाव से बचा रहा. मेडिकल साइंस और AI का मिला साथ तो हार गई बीमारी (Photo Credit; ETV Bharat) जरा सी चूक की भी गुंजाइश नहीं मेडिकल साइंस और AI का मिला साथ तो जीत गई जिंदगी (Photo Credit; ETV Bharat)