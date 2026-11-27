काइफोस्कोलियोसिस: दुर्लभ बीमारी को गोविंद ने कैसे दी मात
डॉक्टर्स की पहल लाई रंग, AI तकनीक से सफल रहा इलाज: सिद्धेश कुमार के संपादन में समीर दीक्षित की स्पेशल रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:04 PM IST
कानपुर: काइफोस्कोलियोसिस, एक दुर्लभ बीमारी जो आम तौर पर करीब दस हजार लोगों में से एक में पाई जाती है. शहर के नर्वल थानाक्षेत्र का गोविंद इस गंभीर बीमारी से पीड़ित था. रीढ़ की हड्डी इस कदर टेढ़ी थी कि वो आगे की ओर झुका हुआ था. उसे सामने देखने में भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता था. बेटे की हालत से परेशान किसान पिता अरुण कुमार जब बेटे को लेकर इलाज की आस में जीटी रोड स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल पहुंचे, तो बेटे की हालत देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों के साथ खुद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी हैरान हो गए.
इलाज का दौर शुरू
अस्पताल प्रभारी डॉ. मनीष सिंह ने मरीज को फौरन एडमिट किया. इसके बाद शुरू हुआ चेकअप का दौर. और जब रिपोर्ट आई तो बीमारी मिली काइफोस्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डियों की एक दुर्लभ बीमारी. काइफोस्कोलियोसिस- रीढ़ की हड्डी की एक ऐसी स्थिति है जिसमें रीढ़ आगे-पीछे और अगल-बगल दोनों दिशाओं में असामान्य रूप से मुड़ जाती है.यह बीमारी काइफोसिस (पीठ का आगे की ओर झुकना या कूबड़पन) और स्कोलियोसिस (रीढ़ का बगल की ओर टेढ़ा होना) का मिला-जुला रूप है.
डॉक्टर्स ने स्वीकार की चुनौती
अब डॉक्टर्स के सामने मरीज गोविंद को ठीक करना किसी अभेद्य चुनौती जैसा था. अस्पताल में जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सर्जरी अब तक की गई थी, उनमें कभी ऐसे लक्षण सामने नहीं आए थे. चुनौती स्वीकार करते हुए डॉ. मनीष और उनकी टीम ने तय किया कि गोविंद को ठीक कर एक नई जिंदगी देंगे.
AI तकनीक बनी वरदान
अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने अब शुरू की इलाज की तैयारी. और इसके लिए सहारा लिया गया आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI का. सर्जरी शुरू करने से पहले मरीज का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक से इलाज शुरू किया गया. मरीज के शरीर के विभिन्न एंगल्स से 200 से 300 एक्सरे कराए गए. इसके बाद उन्हें विभाग में मौजूद नेविगेशन तकनीक से जोड़ा गया.इससे लाभ मिला कि सर्जरी के दौरान मरीज रेडिएशन के प्रभाव से बचा रहा.
जरा सी चूक की भी गुंजाइश नहीं
इस सर्जरी में सबसे महत्वपूर्ण काम था,स्क्रू से कोबाल्ट की राड्स को रीढ़ की हड्डी में फिट करना. सावधानी इस बात की बरतनी थी कि एक स्क्रू अगर एक मिलीमीटर भी इधर से उधर हुआ तो मरीज का शरीर हमेशा के लिए अपंग हो सकता था.AI तकनीक की सहायता से रीढ़ की हड्डी में कोबाल्ट रॉड्स डाले गए, और उन्हें स्क्रू की सहायता से सही जगह पर फिट किया गया.सर्जरी के दौरान कोबाल्ट की राड्स का प्रयोग किया गया जो टाइटेनियम के मुकाबले कई गुना महंगी होती है.
10 घंटे चला ऑपरेशन
जटिल ऑपरेशन करीब 10 घंटे तक चला. जिस बीमारी से गोविंद 6 साल से जूझ रहा था वो गंभीर बीमारी महज कुछ ही दिनों में ठीक हो गई.अब गोविंद का दर्द न केवल दूर हुआ बल्कि कभी झुक कर चलनेवाला गोविंद अब सीधा तनकर चल सकता है.सामान्य सर्जरी में 85 प्रतिशत तक सटीक परिणाम मिलते हैं, जबकि एआई से करने पर 98.5 प्रतिशत तक सफल परिणाम मिले.
वर्टिब्रे प्रभावित होने पर आशंका अधिक
सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डा.मनीष सिंह ने बताया, जिन मरीजों की रीढ़ की हड्डी ठीक तरह से नहीं बनी होती है, उनमें काइफोस्कोलियोसिस बीमारी होने की आशंका अधिक होती है. उन्होंने कहा, स्पाइन को बनाने में दो प्रकार की वर्टिब्रे की भूमिका अहम होती है. अगर किसी व्यक्ति में एक वर्टिब्रे प्रभावित है तो उसे काइफोस्कोलियोसिस बीमारी हो सकती है. यह एक प्रकार की कंजनाइटल बीमारी होती है, जिसमें मरीज सीधे होकर नही चल पाता है. उसके शरीर में पूरे दिन दर्द बना रहता है. समय पर इलाज न मिले, तो इस बीमारी से मरीज के फेफड़े, दिल समेत अन्य अंगों पर खराब प्रभाव भी पड़ता है.
जीता गोविंद, हारी बीमारी
जटिल सर्जरी के दौरान भले ही 16 साल का गोविंद थोड़ा घबराया हो, पर सर्जरी के बाद सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में रहते हुए उसका कहना था अब वह फिट है. गोविंद ने बताया,कि उसे इस बात की बेहद खुशी है, कि उसकी हाइट छह सेंटीमीटर तक बढ़ गई है. गोविंद अब इस बात से खुश था कि गांव जाकर सभी के साथ खेलकूद सकेगा. सामान्य जीवन जी सकेगा और अब उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
ये भी पढ़ें: तीन गोलियां लगने के बाद भी नहीं टूटा आरक्षी अमित शुक्ला का हौसला, 10 घंटे में पकड़े गए असलहा तस्कर