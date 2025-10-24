ETV Bharat / state

होटल संचालक ने रिसेप्शनिस्ट को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

कानपुर चकेरी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल संचालक ने की घिनौनी करतूत. मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार हो गया था आरोपी.

रिसेप्शनिस्ट से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार.
रिसेप्शनिस्ट से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit : Kanpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में रिसेप्शनिस्ट को बंधक बनाकर दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती ने होटल संचालक पर बंधक बनाकर रेप करने की शिकायत चकेरी थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी होटल संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला के मुताबिक क्षेत्र की एक युवती (21) का आरोप है कि वह करीब एक साल से कोयला नगर स्थित मनोज कुमार पटेल के होटल में रिसेप्शनिस्ट थी. मनोज उस पर बुरी नीयत रखता था. कुछ दिन पहले उसने प्रेम प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया. मनोज की नीयत खराब देख दूसरी नौकरी की तलाश में थी. इसी दौरान बीते बुधवार रात होटल में कार्य के दौरान होटल संचालक मनोज कुमार पटेल उसे जबरन कमरे में खींच ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद बदनाम और जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चला गया. किसी तरह कमरे से निकलने में सफल हुई.


चकेरी थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी होटल संचालक मनोज कुमार पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी को पीएसी मोड़ बाईपास से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में एक युवक को धमकाने और गाली-गलौज करने का मामला दर्ज हुआ था.

TAGGED:

KANPUR RAPE CASE
KIDNAPPING AND RAPE
KANPUR CRIME
HOTEL RECEPTIONIST RAPED
RAPE IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.