ETV Bharat / state

कानपुर होजरी व्यापारी हत्याकांड; पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि हत्या की घटना के बाद से ही पुलिस की कई टीमें और सर्विलांस सेल आरोपी की तलाश में जुटी थीं. सटीक सूचना मिली कि संदिग्ध विशाल गुप्ता बिठूर से गंगा बैराज की ओर जा रहा है. पुलिस ने जब पीछा किया तो आरोपी ने एक संकरे रास्ते पर स्कूटी मोड़ दी और झाड़ियों में छिपकर पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा.

दावा है कि खुद को घेरे में पाकर आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उपचार के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है.

कानपुर : फीलखाना थाना क्षेत्र में बीते दिनों होजरी व्यापारी विजय चौरसिया की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बैराज के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है.

एडीसीपी पूर्वी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया है. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है. आरोपी को उपचार के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती कराया है.



यह था पूरा घटनाक्रम : फीलखाना थानाक्षेत्र के शिवाला निवासी विजय कुमार चौरसिया (35) की सिविल लाइंस में दुकान थी. शुक्रवार शाम को वह अचानक लापता हो गए थे. जांच में सामने आया कि मोहल्ले के ही एक रेस्टोरेंट संचालक का बेटा विशाल गुप्ता उन्हें बहाने से अपने साथ एक मकान की दूसरी मंजिल पर ले गया था. आरोप है कि विशाल ने वहां विजय पर जानलेवा हमला कर दिया.

रात करीब 8 बजे जब परिजनों को सूचना मिली और वह मौके पर पहुंचे, तो विजय वहां लहूलुहान और बेसुध हालत में पड़े मिले थे. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से ही आरोपी विशाल फरार चल रहा था.







वारदात से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा शनिवार को उस समय फूट पड़ा जब पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था. परिजनों ने विजय के शव को कानपुर के व्यस्त बड़े चौराहे पर रखकर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्यारोपी विशाल गुप्ता को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें : एक क़ातिल, 24 घंटे, 3 हत्याएं ! पुलिस मुठभेड़ में पूर्व सैनिक ढेर, शराब की लत ने बनाया साइको किलर