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होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सेंधमारी; प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य समेत पांच निलंबित

कानपुर : कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित बीएनएसडी इंटर काॅलेज में हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सेंधमारी को लेकर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. अब इस मामले में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर डीआईओएस संतोष राय ने प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य समेत पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विभागीय अनुशासनात्मक जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी.



डीआईओएस संतोष राय ने बताया कि 25 अप्रैल को दूसरी पाली में आयोजित परीक्षा के दौरान काॅलेज के प्रवक्ता अखिलेश यादव समेत दो अन्य बाहरी युवकों पर परीक्षा में सेंधमारी का आरोप लगाते हुए शिकायत मिली थी. जिसकी पुलिस टीम के सदस्यों ने जब जांच की तो सभी साक्ष्य मिले. ऐसे में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, पर उनका अभी तक निलंबन नहीं हुआ था.

इसके बाद प्रशासनिक समिति की एक मई और प्रबंध समिति की 11 मई को हुई बैठकों के दौरान मामले पर मंथन किया गया. जांच में ब्लाक ए के केंद्र व्यवस्थापक व प्रधानाचार्य अमर सिंह, सह केंद्र व्यवस्थापक ललित बाजपेई (प्रवक्ता-अंग्रेजी), ब्लाक बी के केंद्र व्यवस्थापक सुशील कुमार (उप प्रधानाचार्य), सह केंद्र व्यवस्थापक प्रशांत यादव और प्रवक्ता केमेस्ट्री अखिलेश यादव की भूमिका संदिग्ध मिली. इन सभी पर लापरवाही, अनियमितता, अपने दायित्वों के निर्वाहन में गंभीर चूक और तथ्यों को छिपाने के आरोप लगे.