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होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सेंधमारी; प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य समेत पांच निलंबित

कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित बीएनएसडी इंटर काॅलेज में बीते 25 अप्रैल को होमगार्ड भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी.

होमगार्ड परीक्षा में सेंधमारी
होमगार्ड परीक्षा में सेंधमारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 11:46 AM IST

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कानपुर : कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित बीएनएसडी इंटर काॅलेज में हुई होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सेंधमारी को लेकर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. अब इस मामले में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर डीआईओएस संतोष राय ने प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य समेत पांच शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई विभागीय अनुशासनात्मक जांच पूरी होने तक प्रभावी रहेगी.


डीआईओएस संतोष राय ने बताया कि 25 अप्रैल को दूसरी पाली में आयोजित परीक्षा के दौरान काॅलेज के प्रवक्ता अखिलेश यादव समेत दो अन्य बाहरी युवकों पर परीक्षा में सेंधमारी का आरोप लगाते हुए शिकायत मिली थी. जिसकी पुलिस टीम के सदस्यों ने जब जांच की तो सभी साक्ष्य मिले. ऐसे में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, पर उनका अभी तक निलंबन नहीं हुआ था.

इसके बाद प्रशासनिक समिति की एक मई और प्रबंध समिति की 11 मई को हुई बैठकों के दौरान मामले पर मंथन किया गया. जांच में ब्लाक ए के केंद्र व्यवस्थापक व प्रधानाचार्य अमर सिंह, सह केंद्र व्यवस्थापक ललित बाजपेई (प्रवक्ता-अंग्रेजी), ब्लाक बी के केंद्र व्यवस्थापक सुशील कुमार (उप प्रधानाचार्य), सह केंद्र व्यवस्थापक प्रशांत यादव और प्रवक्ता केमेस्ट्री अखिलेश यादव की भूमिका संदिग्ध मिली. इन सभी पर लापरवाही, अनियमितता, अपने दायित्वों के निर्वाहन में गंभीर चूक और तथ्यों को छिपाने के आरोप लगे.

बीते गुरुवार को इस मामले में केमेस्ट्री के प्रवक्ता अखिलेश यादव को जमानत मिल गई थी तो अखिलेश ने काॅलेज पहुंचकर उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर दिए थे. जिसका संज्ञान डीएम ने लिया था. इसके बाद सभी को संस्था के प्रबंधक की संस्तुति पर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए अब निलंबित कर दिया गया है.

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