ETV Bharat / state

कानपुर का हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर गिरफ्तार, 32 मुकदमे हैं दर्ज, मंदिर के महंत पर किया था हमला

कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. हिस्ट्रीशीटर पर 32 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस हिस्ट्रीशीटर को 59 दिनों से तलाश रही थी. जबकि आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार रील्स पोस्ट कर रहा था. पकड़े जाने पर हिस्ट्रीशीटर अजय एनकाउंटर के डर से चिल्लाने लगा. एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर की अरेस्टिंग की पुष्टि की. उन्होंने कहा, आरोपी को अब जेल भेजा जा रहा है.

एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया, कुछ दिनों पहले हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर ने एक मंदिर के महंत पर हमला किया था. उसके बाद से वह फरार चल रहा था. फरारी के दौरान अजय ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक करीब 30 रीलें पोस्ट कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी थी. पुलिस की ढिलाई तब सामने आई जब 29 अप्रैल को आश्रम के पास अपनी कथित महिला मित्र से मिलने का विरोध करने पर अजय ठाकुर ने साथियों के साथ मिलकर 40 साल से वहां रह रहे महंत पर जानलेवा हमला किया था.