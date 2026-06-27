कानपुर का हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर गिरफ्तार, 32 मुकदमे हैं दर्ज, मंदिर के महंत पर किया था हमला
पुलिस हिस्ट्रीशीटर को 59 दिनों से तलाश रही थी. जबकि आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार रील्स पोस्ट कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:58 PM IST
कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है. हिस्ट्रीशीटर पर 32 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस हिस्ट्रीशीटर को 59 दिनों से तलाश रही थी. जबकि आरोपी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार रील्स पोस्ट कर रहा था. पकड़े जाने पर हिस्ट्रीशीटर अजय एनकाउंटर के डर से चिल्लाने लगा. एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर की अरेस्टिंग की पुष्टि की. उन्होंने कहा, आरोपी को अब जेल भेजा जा रहा है.
एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया, कुछ दिनों पहले हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर ने एक मंदिर के महंत पर हमला किया था. उसके बाद से वह फरार चल रहा था. फरारी के दौरान अजय ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक करीब 30 रीलें पोस्ट कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी थी. पुलिस की ढिलाई तब सामने आई जब 29 अप्रैल को आश्रम के पास अपनी कथित महिला मित्र से मिलने का विरोध करने पर अजय ठाकुर ने साथियों के साथ मिलकर 40 साल से वहां रह रहे महंत पर जानलेवा हमला किया था.
दर्ज हैं लूट, हत्या व दुष्कर्म जैसे गंभीर मुकदमे : एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह ने बताया, बर्रा थाने का हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर कोई साधारण बदमाश नहीं है. बल्कि उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, लूट, पॉक्सो और गुंडा एक्ट समेत 32 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. खाकी को पिछले कई दिनों से आरोपी अजय ठाकुर की तलाश थी. कई बार पुलिस टीमों ने अजय ठाकुर को पकड़ने के लिए दबिशें भी दें. लेकिन, वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था. शनिवार को रतनलाल नगर स्थित एक धुलाई सेंटर से आरोपी को पकड़ा गया. हालांकि, पुलिस ने उसकी अरेस्टिंग रावतपुर थाना से दिखाई है.
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