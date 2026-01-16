ETV Bharat / state

KDA से बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध निर्माण, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 50 करोड़ की 13 बीघा जमीन कब्जा मुक्त

कानपुर के हिंदूपुर में हुए अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर ( Photo Credit; Media Cell, KDA )

कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के अफसर पिछले कई दिनों से लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहें हैं. ऐसे में शुक्रवार को अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे SDM डॉ. रवि प्रताप सिंह ने हिंदूपुर व आसपास की 13 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया. SDM ने कहा, जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है. वहीं लगभग 25 अवैध निर्माण किए गए थे. कानपुर में बुलडोजर एक्शन. (Video Credit; Media Cell, KDA) बता दें, जोन 1 के SDM प्रवर्तन (1बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कुछ दिनों पहले हिंदूपुर में हुए अवैध निर्माण धारकों को नोटिसें जारी कर एक तय समय में अपने निर्माण को ध्वस्त कराने के आदेश दिए थे.