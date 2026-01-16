ETV Bharat / state

KDA से बिना नक्शा पास कराए हो रहा था अवैध निर्माण, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 50 करोड़ की 13 बीघा जमीन कब्जा मुक्त

अधिकतर घर के मालिकों ने बिना नक्शा पास कराए ही करा लिए अवैध निर्माण, एसडीएम बोले- अब बनवाया तो सीधे FIR कराएंगे.

Photo Credit; Media Cell, KDA
कानपुर के हिंदूपुर में हुए अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर (Photo Credit; Media Cell, KDA)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर में कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के अफसर पिछले कई दिनों से लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहें हैं. ऐसे में शुक्रवार को अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे SDM डॉ. रवि प्रताप सिंह ने हिंदूपुर व आसपास की 13 बीघा जमीन पर हुए अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया. SDM ने कहा, जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है. वहीं लगभग 25 अवैध निर्माण किए गए थे.

कानपुर में बुलडोजर एक्शन. (Video Credit; Media Cell, KDA)

बता दें, जोन 1 के SDM प्रवर्तन (1बी) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने कुछ दिनों पहले हिंदूपुर में हुए अवैध निर्माण धारकों को नोटिसें जारी कर एक तय समय में अपने निर्माण को ध्वस्त कराने के आदेश दिए थे.

कार्रवाई के दौरान, जैसे ही बुलडोजर के साथ केडीए अफसरों की टीम हिंदूपुर पहुंची तो वहां मौजूद क्षेत्रीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. हालांकि, उसे न देखते हुए एसडीएम ने हाथों में लाउडस्पीकर लिया और बुलडोजर की ओर देखकर बोले आगे बढ़ो, आगे बढ़ो... इसके बाद बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया.

Photo Credit; Media Cell, KDA
अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर (Photo Credit; Media Cell, KDA)

एसडीएम ने सभी घर के मालिकों से कहा, अब अगर मौके पर निर्माण मिला तो सभी के खिलाफ FIR कराई जाएगी. केडीए अफसरों ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की. डा. रवि प्रताप सिंह ने बताया, करोड़ों रुपये की जमीनों पर अवैध निर्माण कराए गए. अब KDA जल्द जमीनों पर कब्जा करेगा. घरों के मालिक तभी निर्माण करा सकेगें जब केडीए से नक्शा पास या स्वीकृत हो.

Photo Credit; Media Cell, KDA
अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर (Photo Credit; Media Cell, KDA)

शहर में केडीए अफसरों ने अभी तक विभिन्न जोन में अरबों रुपये की जमीनों को कब्जा मुक्त कर चुके हैं. केडीए वीसी डा. मदन सिंह गर्ब्याल ने कहा ऐसी जमीनों पर अब आमजन के लिए लगातार आवासीय योजनाओं को लाने की तैयारी है. जिससे अधिक से अधिक लोग अपना मनपसंद आवास ले सकें.

