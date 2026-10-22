कानपुर में जघन्य वारदात; कार में बांधकर सेल्समैन को डेढ़ किमी तक घसीटा, फिर कर दी हत्या, दो आरोपी हिरासत में
हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके की घटना. पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:49 AM IST
कानपुर : दशहरा मेला देखकर लौट रहे सेल्समैन को बेहद क्रूरतापूर्वकमौत के घाट उतार दिया गया. आरोपियों ने पहले युवक को कार से टक्कर मारी, फिर उसके साथ मारपीट कर उसे कार की छत पर लिटा दिया और दोनों हाथ खिड़कियों के शीशों में दबाकर लॉक कर दिए. इसके बाद कार को करीब डेढ़ किलोमीटर तक दौड़ाया. रास्ते में युवक को नीचे गिराकर उस पर गाड़ी चढ़ा कर हत्या कर दी.
बताया जा रहा कि हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके में रहने वाले बीरू सिंह भदौरिया (37) एक फूड प्रोडक्ट कंपनी में सेल्समैन थे. मंगलवार रात बीरू दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे थे. रास्ते में मेवालाल अपनी कार लेकर पहुंचा. कार में राजवीर और तीन अन्य युवक भी थे. इन्हीं आरोपियों ने पहले बीरू के साथ मारपीट की और फिर हत्या कर दी.
पिता राम शंकर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले बीरू का खाड़ेपुर नई बस्ती के रहने वाले राजवीर और मेवालाल से विवाद हुआ था. तभी से वे बीरू से रंजिश रखते थे. मंगलवार रात को मेवालाल और उसके साथियों ने पहले बीरू को घेरकर पीटा और जब वह जान बचाकर भागा तो उसे कार से टक्कर मार कर गिरा दिया. इसके बाद उसे कार की छत पर लादकर राजेंद्र नगर में अश्वनी ट्रेडिंग कंपनी के पास ले गए. जहां नीचे फेंकने के बाद कार चढ़ा दी.
सूचना मिलने पर आननफानन परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. जहां से पहले निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हैलट अस्पताल भेज दिया गया. बुधवार दोपहर करीब तीन बजे डॉक्टरों ने बीरू को मृत घोषित कर दिया. इस क्रूरतापूर्ण घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है.
एसीपी नौबस्ता अभिषेक कुमार राहुल ने बताया कि मृतक के भाई कुलदीप सिंह की तहरीर के आधार पर हनुमंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वारदात में इस्तेमाल की गई कार और उसमें सवार दो युवकों को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ की जा रही है. साथ ही कार में मौजूद अन्य आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है. वायरल वीडियो और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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