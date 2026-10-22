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कानपुर में जघन्य वारदात; कार में बांधकर सेल्समैन को डेढ़ किमी तक घसीटा, फिर कर दी हत्या, दो आरोपी हिरासत में

कानपुर में जघन्य वारदात ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : दशहरा मेला देखकर लौट रहे सेल्समैन को बेहद क्रूरतापूर्वकमौत के घाट उतार दिया गया. आरोपियों ने पहले युवक को कार से टक्कर मारी, फिर उसके साथ मारपीट कर उसे कार की छत पर लिटा दिया और दोनों हाथ खिड़कियों के शीशों में दबाकर लॉक कर दिए. इसके बाद कार को करीब डेढ़ किलोमीटर तक दौड़ाया. रास्ते में युवक को नीचे गिराकर उस पर गाड़ी चढ़ा कर हत्या कर दी.

वारदात की जानकारी देते एसीपी नौबस्ता अभिषेक कुमार राहुल. (Video Credit : ETV Bharat) बताया जा रहा कि हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा इलाके में रहने वाले बीरू सिंह भदौरिया (37) एक फूड प्रोडक्ट कंपनी में सेल्समैन थे. मंगलवार रात बीरू दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे थे. रास्ते में मेवालाल अपनी कार लेकर पहुंचा. कार में राजवीर और तीन अन्य युवक भी थे. इन्हीं आरोपियों ने पहले बीरू के साथ मारपीट की और फिर हत्या कर दी.