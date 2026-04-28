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कानपुर में ACMO का छापा; कल्याणपुर में सील तोड़कर चल रहे दो अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज

कानपुर: कानपुर के चर्चित किडनी कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की सख्ती लगातार जारी है. मंगलवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल्याणपुर क्षेत्र के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पूर्व में सील किए जा चुके अस्पतालों की सील तोड़कर वहां दोबारा अवैध रूप से मरीज भर्ती किए गए थे. स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों को फिर से सील करते हुए संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है.

सील तोड़कर भर्ती किए जा रहे थे मरीज: निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर स्थिति पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल में देखने को मिली. ये दोनों ही अस्पताल पूर्व में अवैध संचालन के कारण सील किए गए थे, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने पर वहां न सिर्फ सील टूटी मिली बल्कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में तीन मरीज भर्ती भी पाए गए. इसी तरह एचआर हॉस्पिटल में भी सील होने के बावजूद मरीजों का उपचार चोरी-छिपे किया जा रहा था. एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने इसे कानून का खुला उल्लंघन करार देते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल पर एक्शन: अवैध रूप से संचालित हो रहे काशी हॉस्पिटल पर भी विभाग का चाबुक चला है. जांच में पाया गया कि इस अस्पताल का पिछले चार वर्षों से पंजीकरण ही नहीं कराया गया था और बिना किसी मान्यता के मरीजों का इलाज किया जा रहा था. टीम ने तत्काल प्रभाव से इस अस्पताल की ओटी (ऑपरेशन थिएटर) को सीज कर दिया और संचालक को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. तीन दिन के भीतर अस्पताल खाली होने के बाद पूरी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.