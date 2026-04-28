कानपुर में ACMO का छापा; कल्याणपुर में सील तोड़कर चल रहे दो अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज
कानपुर के कल्याणपुर में स्वास्थ्य विभाग ने सील तोड़कर चल रहे पुष्पांजलि और एचआर हॉस्पिटल समेत कई अवैध केंद्रों पर शिकंजा कसा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 9:04 PM IST
कानपुर: कानपुर के चर्चित किडनी कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग की सख्ती लगातार जारी है. मंगलवार को अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमित रस्तोगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल्याणपुर क्षेत्र के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पूर्व में सील किए जा चुके अस्पतालों की सील तोड़कर वहां दोबारा अवैध रूप से मरीज भर्ती किए गए थे. स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों को फिर से सील करते हुए संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी है.
सील तोड़कर भर्ती किए जा रहे थे मरीज: निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर स्थिति पुष्पांजलि हॉस्पिटल और एचआर हॉस्पिटल में देखने को मिली. ये दोनों ही अस्पताल पूर्व में अवैध संचालन के कारण सील किए गए थे, लेकिन अधिकारियों के पहुंचने पर वहां न सिर्फ सील टूटी मिली बल्कि पुष्पांजलि हॉस्पिटल में तीन मरीज भर्ती भी पाए गए. इसी तरह एचआर हॉस्पिटल में भी सील होने के बावजूद मरीजों का उपचार चोरी-छिपे किया जा रहा था. एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने इसे कानून का खुला उल्लंघन करार देते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पताल पर एक्शन: अवैध रूप से संचालित हो रहे काशी हॉस्पिटल पर भी विभाग का चाबुक चला है. जांच में पाया गया कि इस अस्पताल का पिछले चार वर्षों से पंजीकरण ही नहीं कराया गया था और बिना किसी मान्यता के मरीजों का इलाज किया जा रहा था. टीम ने तत्काल प्रभाव से इस अस्पताल की ओटी (ऑपरेशन थिएटर) को सीज कर दिया और संचालक को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. तीन दिन के भीतर अस्पताल खाली होने के बाद पूरी बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
अस्पतालों में मिलीं तकनीकी खामियां: क्षेत्र के अन्य अस्पतालों में भी निरीक्षण के दौरान कई खामियां उजागर हुई हैं. कल्याणपुर स्थित सारांश हॉस्पिटल में कोई ड्यूटी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. पृथ्वी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सही था, लेकिन वहां बिना अनुमति के आईसीयू (ICU) संचालित किया जा रहा था जिसे तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए. वहीं डिवाइन हॉस्पिटल में गंदगी मिलने पर फटकार लगाई गई, जबकि वात्सल्य और मर्शी हॉस्पिटल के मानक सही पाए गए.
मरीजों की जान से खिलवाड़: एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने सख्त लहजे में कहा कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन संचालकों ने प्रशासन की सील तोड़ने का दुस्साहस किया है, उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की इस ताबड़तोड़ छापेमारी से पूरे कल्याणपुर इलाके के अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. विभाग का कहना है कि यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा.
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