हैकेथॉन से आईआईटी में छात्रों को दाखिला मिलना शुरू, निदेशक बोले-4 साल में देश को सौंपेंगे तैयार साइबर योद्धा
आईआईटी कानपुर के 67वें स्थापना दिवस को लेकर निदेशक ने साझा की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 11:09 AM IST
कानपुर : आईआईटी कानपुर में इसी सत्र से हमने जो बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है. उसमें हैकेथॉन जैसी प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता हासिल करने वाले छात्रों को हम दाखिला दे रहे हैं. हमारा लक्ष्य है, आगामी चार साल में हम देश को ऐसे साइबर योद्धा सौंपेगे जो देश को साइबर हमलों से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. हम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पिछले 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं.
सोमवार को पत्रकारों से वार्ता में यह जानकारी आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने दी. उन्होंने बताया कि देश में जो इंडियन सेंसर्स सेंटर की स्थापना होनी है उसकी साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा आईआईटी को मिला है. इसी तरह सीबीएसई बोर्ड की वर्किंग, उप्र सरकार के साथ मिलकर भी हम और हमारे विशेषज्ञ साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं.
प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि आईआईटी कानपुर में शोध कार्य तो खूब हुए. इनमें मुख्य रूप से एक्यूआई इंडेक्स का तैयार किया जाना, वेंटीलेटर का बनना, साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना, ड्रोंस की नई तकनीकें ईजाद करना, भू परीक्षक, जीन थेरेपी के नए आविष्कार समेत कई अन्य शोध कार्य शामिल हैं. हालांकि, उतने अच्छे शोध कार्य नहीं किए गए जितने किए जाने चाहिए थे. आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, अब हमारा लक्ष्य है हम पिछले सालों की तुलना में और अधिक शोध कार्य करेंगे.
प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, जब आईआईटी कानपुर की स्थापना होनी थी, उससे पहले इस जगह पर खाली मैदान था. संस्थापक निदेशक डॉ. केलकर ने संस्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी ओर से बहुत अधिक प्रयास किया और एक सशक्त पहचान दिलाई. डॉ. केलकर के विजन का नतीजा ये रहा कि सभी को ये सीख मिली कि हर काम सभी की भागीदारी से पूरा होगा. सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया जो करिकुलम छात्रों के लिए बना था, उसे ही देश के तमाम संस्थनों ने फॉलो किया. मौजूदा समय में हम गर्व से ये बात कह सकते हैं, आईआईटी कानपुर ने जो किया, वह काम अभी समाप्त नहीं हुआ है. हमें अभी और कई बड़े काम करके दिखाने हैं.
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