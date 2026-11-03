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हैकेथॉन से आईआईटी में छात्रों को दाखिला मिलना शुरू, निदेशक बोले-4 साल में देश को सौंपेंगे तैयार साइबर योद्धा

आईआईटी कानपुर के 67 में स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद आईआईटी के फैकल्टी सदस्य व मेहमान ( Photo Credit: Media Cell, IIT Kanpur )

कानपुर : आईआईटी कानपुर में इसी सत्र से हमने जो बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शुरू किया है. उसमें हैकेथॉन जैसी प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता हासिल करने वाले छात्रों को हम दाखिला दे रहे हैं. हमारा लक्ष्य है, आगामी चार साल में हम देश को ऐसे साइबर योद्धा सौंपेगे जो देश को साइबर हमलों से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. हम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में पिछले 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं.

जानकारी देते आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल. (Video Credit : ETV Bharat) सोमवार को पत्रकारों से वार्ता में यह जानकारी आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने दी. उन्होंने बताया कि देश में जो इंडियन सेंसर्स सेंटर की स्थापना होनी है उसकी साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा आईआईटी को मिला है. इसी तरह सीबीएसई बोर्ड की वर्किंग, उप्र सरकार के साथ मिलकर भी हम और हमारे विशेषज्ञ साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं.