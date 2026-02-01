सीएसजेएमयू में हैकशोध 2026; एलन हाउस की टीम ने मारी बाजी, 25 हजार रुपये का जीता पुरस्कार
आगरा की शारदा यूनिवर्सिटी की टीम दूसरे स्थान पर रही. सीएसजेएमयू की लोकल होस्ट टीम को तीसरा स्थान मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 8:54 AM IST
कानपुर : छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में शुक्रवार से शुरू हुई हैकशोध 2026 का परिणाम शनिवार को जारी हुआ. जिसमें एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों की टीम ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया. जीतने वाली छात्रों की टीम को 25 हजार रुपये नकद का पुरस्कार भी मिला. वहीं, दूसरे स्थान पर आगरा की शारदा विवि की टीम रही. सीएसजेएमयू की लोकल होस्ट टीम को तीसरा स्थान मिला.
कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है. यह एक ऐसा मंच है, जहां छात्र अपने नवाचार से जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं. एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम 'कोड सेंटिनल्स' ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का लोहा मनवाते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. आगरा की शारदा यूनिवर्सिटी से आई टीम 'स्ट्रॉहैट्स' ने कानूनी दस्तावेजों में छिपी बारीकियों और खामियों को पकड़ने वाली अपनी विशेष तकनीक के लिए दूसरा स्थान हासिल किया. मेजबान सीएसजेएमयू की टीम 'लोकल होस्ट' ने पैकेज्ड फूड के पीछे छिपे स्वास्थ्य संबंधी राज खोलने वाले स्कैनर नवाचार के लिए तीसरा स्थान हासिल किया.
छात्र विप्लव के नवाचार को देख जज ने आफर कर दी नौकरी : हैकेथॉन की सबसे सुखद और प्रेरणादायक खबर एम.टेक (कंप्यूटर साइंस एंड इंजी.) के छात्र विप्लव कुमार के लिए आई. विप्लव की असाधारण प्रतिभा और उनके नवाचार को देखते हुए कार्यक्रम के जज, जो 'नेक्स्टजेन नेविगेशन' से जुड़े थे, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मंच से ही विप्लव को 16.5 लाख रुपये के वार्षिक पैकेज का जॉब ऑफर दे दिया. इस घोषणा ने पूरे सभागार को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया और यह साबित कर दिया कि शोध जैसे आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भविष्य संवारने की सीढ़ी भी है.