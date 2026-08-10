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कानपुर में दबंगई: उधार दिए 10 हजार रुपये वापस मांगे तो हिस्ट्रीशीटर ने अधिवक्ता के घर किया पथराव

कानपुर: कानपुर साउथ के गुजैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत उधार दिए 10 हजार रुपये वापस मांगना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधिवक्ता के घर पर जमकर पथराव कर दिया.

सीसीटीवी में कैद हुई हिस्ट्रीशीटर की दबंगई: पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है. कानपुर साउथ के गुजैनी के मर्दनपुर के रहने वाले अधिवक्ता निखिल तिवारी ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई अखिल एक डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र है. अखिल ने करीब डेढ़ महीने पहले गुजैनी के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को 10 हजार रुपये उधार दिए थे. रुपये वापस मांगने पर कुछ समय पहले पंकज ने अखिल को अंबेडकर नगर बुलाया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई थी.

गाली-गलौज के बाद अचानक शुरू कर दिया पथराव: अधिवक्ता निखिल की जानकारी अनुसार बीती 6 अगस्त को पंकज ठाकुर अपने साथी सनी गुप्ता और दो अज्ञात युवकों के साथ घर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. इसके बाद आरोपियों ने घर पर अचानक पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुई पत्थरबाजी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले. घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी पथराव करते साफ दिखाई दे रहे हैं.

आरोपी पंकज ठाकुर पर दर्ज हैं 15 गंभीर मुकदमे: फुटेज के आधार पर गुजैनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंकज ठाकुर के खिलाफ गुजैनी, गोविंद नगर, बर्रा, अर्मापुर, पनकी और फजलगंज थानों में करीब 15 मुकदमे पहले से दर्ज हैं. इनमें पॉक्सो एक्ट, हत्या के प्रयास, मारपीट, छेड़खानी और आबकारी एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं शामिल हैं. पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

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