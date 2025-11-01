'सांप काटे तो उसे मारने में वक्त न करें बर्बाद', विशेषज्ञ चिकित्सक बोले- यह तरीका अपनाएं तो शरीर में नहीं फैलेगा जहर
यूपीएपीआई कॉन 2025 में पहुंचे चिकित्सकों ने किया जागरूक, कहा- घबराने की जगह धैर्य से लेना चाहिए काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 8:53 PM IST
कानपुर : 'अक्सर सांप को काटने के बाद लोग घबरा जाते हैं. वे सांप को मारने का प्रयास करते हैं. इससे जहरीले सांप का जहर शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचने लगता है. इससे मौत भी हो जाती है. ऐसी घटनाओं में जिस अंग पर सांप ने काटा हो वहां क्रैप बैंडेज-बनियान-रूमाल या किसी तौलिया से बांध देते हैं. इसके बाद मरीज को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए'.
ये बातें शनिवार को आईएमएस बीएचयू से आए वरिष्ठ चिकित्सक केके गुप्ता ने कही. वह शहर के जीएसवीएम मेडिकल कालेज में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित यूपीएपीआई कॉन 2025 के 42वें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे.
'सांप काटे तो मरीज को पेट के बल लिटाएं' : वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. गुप्ता ने कहा कि सांप के काटने के बाद मरीज को पेट के बल लेटा देना चाहिए, जिससे लार फेफड़ों तक न पहुंचे. वहीं, डॉक्टर भी घाव को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सांप जहरीला था या नहीं. अगर सांप ने काट लिया तो उसे मारने के बजाय आसपास जो फोन है, उससे उसकी फोटो ले सकते हैं. यह इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए मददगार होती है.
उन्होंने कहा कि उप्र में मुख्य रूप से 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं. इनमें करैत, रसेल वाइपर, विट वाइपर और कोबरा शामिल हैं. इसके अलावा मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला, एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ज्योर्तिमय पाल समेत अन्य विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए.
बताया कि दुनिया में सांप की करीब 3500 प्रजातिया हैं. भारत में 300 प्रजातिया हैं. इनमें से 52 प्रजातियां जहरीली होती हैं. करीब 5 लाख मामले सांप के काटने के हर साल आते हैं. करीब 50 हजार लोगों की मौत भी हो जाती है.
600 डॉक्टर शामिल, 200 शोध पत्र प्रस्तुत : यूपीएपीआई कॉन 2025 को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कालेज के सीनियर डॉक्टर एसके गौतम ने बताया कि कार्यक्रम में देशभर के अलग-अलग राज्यों से 600 से अधिक डॉक्टर शामिल हुए. वहीं, दो दिवसीय अधिवेशन के दौरान 200 शोध पत्रों को प्रस्तुत कर छात्रों ने अपने शोध कार्यों की प्रस्तुति दी. उन्होंने कहा कि 4 विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी. इनमें इंसुलिन कैसे लेना है?, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं?, पीएफटी कैसे करते हैं ? समेत अन्य विषय शामिल हैं.
