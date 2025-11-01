ETV Bharat / state

'सांप काटे तो उसे मारने में वक्त न करें बर्बाद', विशेषज्ञ चिकित्सक बोले- यह तरीका अपनाएं तो शरीर में नहीं फैलेगा जहर

चिकित्सकों ने किया जागरूक. ( Photo Credit; Media Cell GSVM Medical College )