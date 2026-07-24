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कानपुर: GSVM मेडिकल कॉलेज में इंडो वैस्कुलर तकनीक से होगा ब्रेन की बीमारियों का इलाज, दिल्ली-मुंबई जाने की जरूरत नहीं

डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी और क्वाइलिंग: इस पूरे मामले को लेकर सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि इस तकनीक में सबसे पहले मरीज के ब्रेन की एंजियोग्राफी की जाएगी, जिसे डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहा जाता है. इसकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि मरीज के ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त है. इसके बाद ब्रेन से संबंधित गंभीर बीमारियों- एन्यूरिज्म व आर्टिरियोवेनस मैलफॉर्मेशन का इलाज बेहद आसानी से किया जा सकेगा. जिस तरह दिल की एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर छोटा सा छेद करके स्टेंट अंदर रख देते हैं और खून के थक्के को खत्म कर देते हैं, ठीक वैसे ही ब्रेन में नसों की क्लॉटिंग को हटाकर वहां टाइटेनियम से तैयार क्वाइलिंग फिट कर दी जाएगी.

अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स व कर्मियों, पीजी छात्रों और रेजीडेंट्स को इस तकनीक में दक्ष बनाने के लिए शनिवार से यहां दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भी होगी. इसमें देशभर के नामचीन अस्पतालों के डॉक्टर्स आकर अपनी बातें साझा करेंगे.

कानपुर: कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (पीएमएसएसवाई) में अब ब्रेन की बीमारियों का इलाज एडवांस तकनीक- इंडो वैस्कुलर से हो सकेगा. इसके लिए अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

कम रिस्क के साथ मरीज होंगे जल्द ठीक: उन्होंने कहा कि इस एडवांस तकनीक में हम मरीजों को बहुत जल्द ठीक कर सकेंगे और उनसे जुड़ा रिस्क फैक्टर भी काफी कम होगा. डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि एन्यूरिज्म में मस्तिष्क के अंदर की नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं और कभी-कभार उनमें संक्रमण भी हो जाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह एवीएम यानी आर्टिरियो वेनस मेल फॉर्मेशन में खून की नलियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे ब्रेन तक सीधे खून का पहुंचना संभव नहीं हो पाता और मरीजों को गंभीर दिक्कतें होती हैं.

ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक के मरीजों को राहत: उन्होंने यह भी कहा कि कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें मरीजों को ब्रेन हेमरेज या थ्राम्बोटिक स्ट्रोक तक हो जाता है, जिनमें 40 प्रतिशत मरीजों की जान बचाना मुश्किल होता है. हालांकि, अब जो एडवांस तकनीकें उपलब्ध हैं, उनसे इलाज करके मरीजों को काफी हद तक बचाया जा सकता है. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि अभी तक देखने में आया है कि ब्रेन से संबंधित गंभीर बीमारियों को लेकर लोग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं.

सस्ती दरों पर 10 जिलों को मिलेगा लाभ: उन्होंने कहा कि अब स्थानीय स्तर पर ही यह सुविधा मिलने से मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. कानपुर व आसपास के 10 से अधिक जिलों के मरीजों को सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में ही सस्ती दरों पर बेहतर और आधुनिक इलाज मुहैया हो सकेगा. दो दिवसीय कार्यशाला के बाद विशेषज्ञ जो गाइडेंस देंगे, उसी के मुताबिक आने वाले दिनों में इंडो वैस्कुलर तकनीक से मरीजों का नियमित इलाज शुरू कर दिया जाएगा.

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