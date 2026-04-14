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मरीज़ों को बड़ी राहत: अब मुफ़्त होगा 10 हज़ार रुपये वाला 'गट माइक्रोब एनालिसिस', IIT और GSVM का संयुक्त शोध शुरू

कानपुर: अक्सर ही ऐसा देखने और सुनने में आता है कि जब किसी मरीज को पेट की समस्या होती है, तो उसे एक साथ कई बीमारियां घेर लेती हैं. इन बीमारियों के पीछे बड़ी वजह पेट में मौजूद सूक्ष्मजीवों को भी चिकित्सक मानते हैं. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि सारे सूक्ष्मजीव केवल 'बैड बैक्टीरिया' के रूप में होते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में 'गुड बैक्टीरिया' भी मौजूद होते हैं. अब इनकी भूमिका को लेकर शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVM) व IIT कानपुर के एक्सपर्ट एक साथ मिलकर शोध करेंगे.

गंभीर बीमारियों के कारणों की होगी तलाश: इस महत्वपूर्ण शोध में सूक्ष्मजीवों की वजह से होने वाली स्टोन डिजीज, लीवर की खराबी और पैंक्रियाटाइटिस के कारणों को गहनता से तलाशा जाएगा. शोध के दौरान मरीजों को प्री-प्रो बायोटिक सप्लीमेंट देकर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये सप्लीमेंट उक्त बीमारियों से बचाने में कितने कारगर हैं. इसके लिए खुद GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डॉ. संजय काला ने बताया कि इस शोध कार्य में मुख्य रूप से मरीजों का 'स्टूल एनालिसिस टेस्ट' किया जाएगा.

मरीजों को मिलेगा मुफ्त जांच का लाभ: आमतौर पर पश्चिमी देशों में गट माइक्रोब एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का सटीक इलाज होता है. भारत में इस तरह के टेस्ट के लिए मरीजों को 8 से 10 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. हालांकि, मेडिकल कॉलेज में होने वाले इस शोध के दौरान मरीजों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही विशेषज्ञ लीवर पैरेन्काइमा में होने वाले मोर्फोलॉजिकल बदलाव की जांच के लिए सर्जरी के दौरान नमूने भी एकत्र करेंगे.

लीवर बायोप्सी से होगा सटीक विश्लेषण: लीवर में होने वाले किसी भी बदलाव के विश्लेषण के लिए 'इंट्रा-ऑपरेटिव लीवर बायोप्सी' को 'गोल्ड स्टैंडर्ड' यानी सबसे सटीक मानक माना जाता है. प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि मानव जठरांत्र (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) तंत्र में खरबों सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिन्हें 'गट माइक्रोबायोटा' कहा जाता है. ये सूक्ष्मजीव पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित और विविध माइक्रोबायोम का होना अत्यंत आवश्यक है.

डिस्बायोसिस से बढ़ता है बीमारियों का खतरा: जब इन सूक्ष्मजीवों की संरचना में असंतुलन होता है, तो उस स्थिति को 'डिस्बायोसिस' कहा जाता है जो अनेक रोगों को जन्म दे सकती है. डिस्बायोसिस के पीछे एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, खराब आहार, संक्रमण और पुरानी बीमारियां प्रमुख कारण हो सकते हैं. यह शरीर में सूजन और चयापचय (मेटाबॉलिज्म) की गड़बड़ी का एक बड़ा कारक माना जा रहा है. डॉ. संजय काला के अनुसार, पित्ताशय की पथरी यानी गॉलस्टोन डिजीज वर्तमान में देश की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है.