ETV Bharat / state

मरीज़ों को बड़ी राहत: अब मुफ़्त होगा 10 हज़ार रुपये वाला 'गट माइक्रोब एनालिसिस', IIT और GSVM का संयुक्त शोध शुरू

कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज और IIT कानपुर के विशेषज्ञ अब पेट में मौजूद खरबों सूक्ष्मजीवों (गट माइक्रोबायोटा) पर शोध करेंगे.

Photo Credit: Media Cell, GSVM Medical College
'गोल्ड स्टैंडर्ड' लीवर बायोप्सी से होगा शोध. (Photo Credit: Media Cell, GSVM Medical College)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:15 PM IST

|

Updated : April 14, 2026 at 6:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: अक्सर ही ऐसा देखने और सुनने में आता है कि जब किसी मरीज को पेट की समस्या होती है, तो उसे एक साथ कई बीमारियां घेर लेती हैं. इन बीमारियों के पीछे बड़ी वजह पेट में मौजूद सूक्ष्मजीवों को भी चिकित्सक मानते हैं. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि सारे सूक्ष्मजीव केवल 'बैड बैक्टीरिया' के रूप में होते हैं, बल्कि बड़ी संख्या में 'गुड बैक्टीरिया' भी मौजूद होते हैं. अब इनकी भूमिका को लेकर शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (GSVM) व IIT कानपुर के एक्सपर्ट एक साथ मिलकर शोध करेंगे.

गंभीर बीमारियों के कारणों की होगी तलाश: इस महत्वपूर्ण शोध में सूक्ष्मजीवों की वजह से होने वाली स्टोन डिजीज, लीवर की खराबी और पैंक्रियाटाइटिस के कारणों को गहनता से तलाशा जाएगा. शोध के दौरान मरीजों को प्री-प्रो बायोटिक सप्लीमेंट देकर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये सप्लीमेंट उक्त बीमारियों से बचाने में कितने कारगर हैं. इसके लिए खुद GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डॉ. संजय काला ने बताया कि इस शोध कार्य में मुख्य रूप से मरीजों का 'स्टूल एनालिसिस टेस्ट' किया जाएगा.

मरीजों को मिलेगा मुफ्त जांच का लाभ: आमतौर पर पश्चिमी देशों में गट माइक्रोब एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का सटीक इलाज होता है. भारत में इस तरह के टेस्ट के लिए मरीजों को 8 से 10 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं. हालांकि, मेडिकल कॉलेज में होने वाले इस शोध के दौरान मरीजों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही विशेषज्ञ लीवर पैरेन्काइमा में होने वाले मोर्फोलॉजिकल बदलाव की जांच के लिए सर्जरी के दौरान नमूने भी एकत्र करेंगे.

लीवर बायोप्सी से होगा सटीक विश्लेषण: लीवर में होने वाले किसी भी बदलाव के विश्लेषण के लिए 'इंट्रा-ऑपरेटिव लीवर बायोप्सी' को 'गोल्ड स्टैंडर्ड' यानी सबसे सटीक मानक माना जाता है. प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि मानव जठरांत्र (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) तंत्र में खरबों सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिन्हें 'गट माइक्रोबायोटा' कहा जाता है. ये सूक्ष्मजीव पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. स्वास्थ्य के लिए एक संतुलित और विविध माइक्रोबायोम का होना अत्यंत आवश्यक है.

डिस्बायोसिस से बढ़ता है बीमारियों का खतरा: जब इन सूक्ष्मजीवों की संरचना में असंतुलन होता है, तो उस स्थिति को 'डिस्बायोसिस' कहा जाता है जो अनेक रोगों को जन्म दे सकती है. डिस्बायोसिस के पीछे एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, खराब आहार, संक्रमण और पुरानी बीमारियां प्रमुख कारण हो सकते हैं. यह शरीर में सूजन और चयापचय (मेटाबॉलिज्म) की गड़बड़ी का एक बड़ा कारक माना जा रहा है. डॉ. संजय काला के अनुसार, पित्ताशय की पथरी यानी गॉलस्टोन डिजीज वर्तमान में देश की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है.

भारत में बढ़ रही पथरी की समस्या: देश में पित्त की पथरी की प्रचलन दर 2 प्रतिशत से लेकर 29 प्रतिशत तक दर्ज की गई है. यदि इसका औसत 20 प्रतिशत माना जाए, तो भारत में लगभग 28 करोड़ लोग हर साल पित्त की पथरी से प्रभावित हो सकते हैं. शोध के अनुसार इनमें से लगभग 20 प्रतिशत रोगियों में गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण उन्हें अस्पताल आना पड़ता है. आंकड़ों से स्पष्ट है कि अपने जीवनकाल में लगभग पांच करोड़ लोगों को इसके लिए ऑपरेशन (शल्य-चिकित्सा) कराने की आवश्यकता पड़ सकती है.

यदि गट माइक्रोबायोटा और गॉलस्टोन डिज़ीज़ के बीच सकारात्मक सह-संबंध को सिद्ध करें, तो आमजन को ये लाभ होंगे:

1. रोकथाम का मार्ग: विशिष्ट प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का सेवन पथरी बनने से रोक सकता है, जिससे रोग की व्यापकता कम होगी.
2. लक्षणों में कमी: इससे दर्द, अपच और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं कम होंगी, जिनकी अक्सर अनदेखी की जाती हैं पर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं.
3. शल्य-चिकित्सा की आवश्यकता में कमी: सर्जरी की संभावना कम होने से ऑपरेशन के बाद के दर्द, अस्पताल में लगने वाले संक्रमण तथा समीपवर्ती संरचनाओं को संभावित क्षति जैसी जटिलताओं से बचा जा सकेगा.
4. चयापचय संबंधी लाभ: पुरानी डिस्बायोसिस को रोकने से रोगियों में मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन-असोसिएटेड स्टियाटोटिक लिवर डिजीज़ (एमएएसएलडी) होने की संभावना घट सकती है.


थंबनेल सोर्स: मीडिया सेल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

Last Updated : April 14, 2026 at 6:54 PM IST

TAGGED:

IIT KANPUR RESEARCH
GUT MICROBIOTA STUDY
GALLSTONE DISEASE RESEARCH
DR SANJAY KALA LIVER BIOPSY
GSVM MEDICAL COLLEGE KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.