लंग कैंसर प्रबंधन को मिलेगी नई दिशा, कानपुर के जीएसवीएम में जुटे विशेषज्ञ
‘डिस्कवरी टू रिकवरी – शेपिंग लंग कैंसर मैनेजमेंट’ थीम पर दो दिवसीय मंथन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:51 PM IST
कानपुर: फेफड़े के कैंसर की पहचान, उपचार और बीमारी से जुड़ी आधुनिक तकनीक पर विचार के लिए 17वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत शनिवार से हो गई.गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट आफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ओर से इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर के ‘नेल्कॉन 2026’ में देशभर से विशेषज्ञ जुटे हैं.
दो दिवसीय आयोजन में जुटे एक्सपर्ट
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मुख्य सभागार में 21 और 22 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन का मकसद लंग कैंसर की शुरुआती पहचान, साक्ष्य-आधारित उपचार और आधुनिक नैदानिक तकनीकों पर राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक विमर्श करना है.‘डिस्कवरी टू रिकवरी – शेपिंग लंग कैंसर मैनेजमेंट’ की थीम पर केंद्रित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ हिस्सा लेने पहुंचे.
रविवार को नेल्कॉन 2026 का समापन
आयोजन अध्यक्ष डा.आनंद कुमार ने आगंतुक अतिथियों और चिकित्सकों का अभिनंदन किया. उद्घाटन सत्र को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला, नेल्कॉन के साइंटिफिक चेयरमैन डॉ. सूर्यकांत, सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ.डी.बेहरा और महासचिव डॉ. दिव्या खोसला ने संबोधित किया. इस मौके पर मुख्य अतिथि एचबीटीयू के कुलपति प्रो. शमशेर सिंह ने भी अपने विचार रखे.
लंग कैंसर के उपचार पर चर्चा
सम्मेलन के पहले दिन लंग कैंसर के निदान और उपचार की आधुनिक पद्धतियों पर कई वैज्ञानिक सत्र आयोजित हुए. डॉ. डी. बेहरा ने लंग कैंसर एपिडेमियोलॉजी की भावी दिशा, डॉ.अंकित कुमार ने इनडोर वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे और डॉ.राजेंद्र प्रसाद ने भारत में बीड़ी धूम्रपान और लंग कैंसर के संबंध पर व्याख्यान दिया. एम्स जोधपुर के डॉ. निशांत चौहान ने ईबीयूएस और मिनिमली इनवेसिव ब्रोंकोस्कोपी की उपयोगिता बताई. डॉ. दीपाली जैन ने 17वां आईएसएसएलसी लंग कैंसर ओरेशन प्रस्तुत करते हुए पिछले एक दशक में माइक्रोस्कोप से मॉलिक्यूलर स्तर तक लंग कैंसर निदान में आए बदलावों को रेखांकित किया.
इसके साथ ही डॉ.अमनजीत बल ने लिक्विड बायोप्सी, डॉ. शिवानी शर्मा ने कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइलिंग और नेक्स्ट जेनरेशन सिक्वेंसिंग, डॉ.आनंद कुमार व डॉ. अपर्णा शर्मा ने कीमोथेरेपी, डॉ. धर्मेंद्र पूनिया ने स्मॉल सेल लंग कैंसर, डॉ. प्रियांशु ने इम्युनोथेरेपी और डॉ. दीपक उप्पल ने एंटीबाडी ड्रग कांजुगेट्स पर चर्चा की. युवा चिकित्सकों के लिए ओरल पेपर, ई-पोस्टर प्रस्तुति और नेल्कॉन क्विज भी आयोजित किया गया.
सम्मेलन के पहले दिन लंग कैंसर के निदान और उपचार की आधुनिक पद्धतियों पर कई वैज्ञानिक सत्र आयोजित हुए.रविवार को दूसरे दिन चर्चा के बाद नेल्कॉन 2026 का समापन हो जाएगा.
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