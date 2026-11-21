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लंग कैंसर प्रबंधन को मिलेगी नई दिशा, कानपुर के जीएसवीएम में जुटे विशेषज्ञ

लंग कैंसर पर जीएसवीएम में नेल्कॉन 2026 ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: फेफड़े के कैंसर की पहचान, उपचार और बीमारी से जुड़ी आधुनिक तकनीक पर विचार के लिए 17वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत शनिवार से हो गई.गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट आफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ओर से इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर के ‘नेल्कॉन 2026’ में देशभर से विशेषज्ञ जुटे हैं.

दो दिवसीय आयोजन में जुटे एक्सपर्ट

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मुख्य सभागार में 21 और 22 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन का मकसद लंग कैंसर की शुरुआती पहचान, साक्ष्य-आधारित उपचार और आधुनिक नैदानिक तकनीकों पर राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक विमर्श करना है.‘डिस्कवरी टू रिकवरी – शेपिंग लंग कैंसर मैनेजमेंट’ की थीम पर केंद्रित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ हिस्सा लेने पहुंचे. रविवार को नेल्कॉन 2026 का समापन आयोजन अध्यक्ष डा.आनंद कुमार ने आगंतुक अतिथियों और चिकित्सकों का अभिनंदन किया. उद्घाटन सत्र को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला, नेल्कॉन के साइंटिफिक चेयरमैन डॉ. सूर्यकांत, सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ.डी.बेहरा और महासचिव डॉ. दिव्या खोसला ने संबोधित किया. इस मौके पर मुख्य अतिथि एचबीटीयू के कुलपति प्रो. शमशेर सिंह ने भी अपने विचार रखे.