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कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का बदलेगा रूप: 500 करोड़ की लागत से एम्स की तर्ज पर बनेंगे हाईराइज भवन

183 करोड़ से बनेगा 9 मंजिला हाईटेक OPD ब्लॉक, मरीजों को मिलेगी राहत

कानपुर GSVM का कायाकल्प!, अब एम्स जैसा इलाज!
कानपुर GSVM का कायाकल्प!, अब एम्स जैसा इलाज! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 1:35 PM IST

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कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एलएलआर अस्पताल समेत अन्य भवनों की सूरत अब बदल जाएगी. भले ही अभी तक यहां इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों के समय का रहा हो और मरीजों को ओपीडी से लेकर अन्य भवनों में इलाज कराने के दौरान तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा हो, पर अब, बहुत जल्द कानपुर में जीटी रोड के किनारे सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के समीप कई हाईराइज भवन बनकर तैयार होंगे और उनमें मरीज आराम से अपना इलाज करा सकेंगे.

500 करोड़ का प्रोजेक्ट: शासन ने इसके लिए करीब 500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इसकी पुष्टि खुद प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ.संजय काला ने की. उन्होंने बताया, 183.6 करोड़ लरुपये से नौ मंजिला ओपीडी ब्लाक बनेगा. जिसमें पार्किंग के लिए बेसमेंट, फिजियोथेरेपी कक्ष, इन हाउस कैंटीन और पूरी तरह से वातानुकूलित बिल्डिंग होगी.

इसे एम्स की तर्ज पर बनाया जाएगा, इसी तरह मेडिकल कॉलेज के पास पहली बार नई एक रिसर्च बिल्डिंग होगी. जिसमें एनीमल हाउस, सेल कल्चर लैब समेत अन्य भवनों को बनाया जाएगा. यह 11 मंजिला भवन होगा. जिसमें शिक्षा विज्ञान संबंधी शोध कार्यों को किया जाएगा.- डॉ. संजय काला, प्रिंसिपल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

500 करोड़ से हाईराईज भवनों में मरीज कराएंगे इलाज (Video Credit: ETV Bharat)



49 करोड़ रुपये से बनेगा पैरामेडिकल ब्लॉक: जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.संजय काला ने बताया, 49 करोड़ रुपये से पहली बार पैरामेडिकल ब्लॉक बनाया जाएगा. देश में जीएसवीएम ही एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है, जहां पैरामेडिकल स्तर पर 24 पाठ्यक्रम संचालित हैं. ऐसे में यहां छात्रों के लिए अभी तक कोई उनका भवन नहीं था. अब पैरामेडिकल ब्लॉक बनने से वह अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकेंगे, साथ ही उनके लिए एक फिजियोथेरेपी भवन भी होगा. इसके साथ ही पहली बार ही मेडिकल कॉलेज में 600 छात्राओं की क्षमता वाला नया छात्रावास तैयार कराया जाएगा.

हर साल 250 छात्राएं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेती हैं. अभी तक उन्हें हॉस्टल लेने की समस्या रहती थी, लेकिन आगामी वर्षों से ये दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी. इसमें इनसाइड और इंडोर गेम्स के लिए सभागार, व्यायामशाला समेत अन्य सुविधाएं होंगी.- डॉ. संजय काला, प्रिंसिपल, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का बदलेगा रूप
कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का बदलेगा रूप (Photo Credit: ETV Bharat)


शादीशुदा छात्रों के लिए हॉस्टल होगा: प्राचार्य ने बताया, मेडिकल कॉलेज में जो पीजी स्तर के छात्र होते हैं उनमें से कई शादी-शुदा होते हैं. हर साल ऐसे 150 छात्र प्रवेश लेते हैं. अब इनके लिए मेडिकल कॉलेज में पहली बार 150 की क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा. इसके लिए भी शासन ने मंजूरी दे दी है. जो छात्र प्रवेश लेते हैं, उनमें अधिकतर सीनियर रेजीडेंट भी होते हैं.

183 करोड़ से बनेगा 9 मंजिला हाईटेक OPD ब्लॉक
183 करोड़ से बनेगा 9 मंजिला हाईटेक OPD ब्लॉक (Photo Credit: ETV Bharat)

शिक्षक और कर्मियों के लिए आवास: प्रबंधन के मुताबिक शासन ने मेडिकल कॉलेज के कर्मियों के लिए जहां टू और थ्री बीएचके फ्लैट्स की मंजूरी दी है. वहीं, 11 मंजिला इमारत भी बनने जा रहा है. जिसमें पात्र कर्मियों को रहने का मौका मिलेगा. इसी तरह मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के लिए टाइप-5 आवास बनाए जाएंगे. मौजूदा समय में कई चिकित्सक आवास की कमी के चलते कैंपस से बाहर रहते हैं. जिससे उन्हें मेडिकल कॉलेज आने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पर आवास कैंपस में होने से वह समय से मेडिकल कॉलेज की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे.

यह भी पढ़ें: कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में लगीं 3 नई MRI और CT स्कैन मशीनें, मरीजों को मिलेगी राहत

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