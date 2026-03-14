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शरीर पर ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव; लाइफस्टाइल में बदला जरूरी, जानें कितनी एक्सरसाइज करें

गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: ज्योतिष विज्ञान का बड़ा स्वरुप है. हमारे शरीर पर ग्रह-नक्षत्रों का सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि अच्छे ज्योतिषी जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं. यह बातें गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में पद्मश्री डॉ. चूड़ामणि सरोज ने कहीं.

डॉ. चूड़ामणि सरोज ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर कहा कि यह ऐसी तकनीक है, जिसमें जानकारियों का भंडार छिपा है. इन जानकारियों का हमें लाभ किस रुप में लेना है, यह चयन हमें अपने विवेक से करना होगा.

किसी डॉक्टर के लिए AI उसका अच्छा सहायक बन सकता है. लेकिन मरीज की बीमारी को समझकर उसका बेहतर इलाज डॉक्टर ही कर सकता है.

82 की उम्र में पीएचडी: उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अभी बहुत अधिक शोध की जरूरत है. गंभीर बीमारियों का समय से इलाज हो सके, इसके लिए हमें नए आविष्कार करने होंगे.

82 साल की उम्र में IIT कानपुर से पीएचडी करने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरा एक अधूरा सपना है, जिसे पूरा करने के लिए मैंने इस उम्र में IIT से पीएचडी करने का फैसला किया है.

उन्होंने बताया कि 1968 में हमने वह सपना देखा था. एक बच्चा जन्म लेने के अपने पैरों से चल नहीं सकता था. उस बच्चे जैसे जो देश में अन्य बच्चे या मरीज हैं, उन्हें इलाज मिले, इसके लिए मैं अपना शोध कर रही हूं.

अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे. मुख्य अतिथि के रूप में CSJMU के कुलपति प्रो. विनय पाठक उपस्थित रहे. कार्यक्रम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने भी अपने विचार रखे.