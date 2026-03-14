शरीर पर ग्रह-नक्षत्रों का प्रभाव; लाइफस्टाइल में बदला जरूरी, जानें कितनी एक्सरसाइज करें
डॉ. चूड़ामणि सरोज ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पर कहा कि यह ऐसी तकनीक है, जिसमें जानकारियों का भंडार छिपा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 11:11 AM IST
कानपुर: ज्योतिष विज्ञान का बड़ा स्वरुप है. हमारे शरीर पर ग्रह-नक्षत्रों का सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि अच्छे ज्योतिषी जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं. यह बातें गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में पद्मश्री डॉ. चूड़ामणि सरोज ने कहीं.
डॉ. चूड़ामणि सरोज ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर कहा कि यह ऐसी तकनीक है, जिसमें जानकारियों का भंडार छिपा है. इन जानकारियों का हमें लाभ किस रुप में लेना है, यह चयन हमें अपने विवेक से करना होगा.
किसी डॉक्टर के लिए AI उसका अच्छा सहायक बन सकता है. लेकिन मरीज की बीमारी को समझकर उसका बेहतर इलाज डॉक्टर ही कर सकता है.
82 की उम्र में पीएचडी: उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अभी बहुत अधिक शोध की जरूरत है. गंभीर बीमारियों का समय से इलाज हो सके, इसके लिए हमें नए आविष्कार करने होंगे.
82 साल की उम्र में IIT कानपुर से पीएचडी करने को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरा एक अधूरा सपना है, जिसे पूरा करने के लिए मैंने इस उम्र में IIT से पीएचडी करने का फैसला किया है.
उन्होंने बताया कि 1968 में हमने वह सपना देखा था. एक बच्चा जन्म लेने के अपने पैरों से चल नहीं सकता था. उस बच्चे जैसे जो देश में अन्य बच्चे या मरीज हैं, उन्हें इलाज मिले, इसके लिए मैं अपना शोध कर रही हूं.
अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे. मुख्य अतिथि के रूप में CSJMU के कुलपति प्रो. विनय पाठक उपस्थित रहे. कार्यक्रम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स ने भी अपने विचार रखे.
लाइफस्टाइल बदलने से बीमारियां बढ़ीं: कांफ्रेंस में BHU के फिजियोलॉजी विभाग से आईं प्रो. पारूल ने कहा कि फिजियोलॉजी को किसी भी बीमारी से बचाव के रूप में देखा जाता है.
यह तभी संभव है जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें. देखने में यह आ रहा है कि पिछले कुछ साल से लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से लाइफस्टाइल बिगड़ रही है. जब तक यह ठीक नहीं होगी, हमें बीमारियां घेरती रहेंगी.
शरीर का फिट रहना जरूरी: BHU से आए डॉ. बरुन शर्मा ने कहा कि फिजियोलॉजी का अर्थ है इंसान का नॉर्मल होना. मगर ऐसा है नहीं. जब लोग बीमार होते हैं, तह वह सब नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं.
हालांकि, हमें अपनी लाइफस्टाइल को इतना अच्छा करना है कि हम नॉर्मल के बजाए सुपर नॉर्मल हो सकें. यानी हमारा शरीर इतना फिट हो कि बीमारियां शरीर से दूर भागें.
कितनी एक्सरसाइज करें: BHU से आए डॉ. समीर सिंह ने कहा कि हर किसी के मन में शंका रहती है कि उन्हें कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऐसे में हमारी सलाह है कि अगर आप युवा हैं तो एक घंटे रोजाना एक्सरसाइज कर सकते हैं.
अगर उम्र अधिक है तो यह समय आधा घंटे तक हो सकता है. किसी विशेषज्ञ से संपर्क करने के बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे सेहत पर कोई निगेटिव प्रभाव न पड़े.
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