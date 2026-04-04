कानपुर जीआरपी का खुलासा; सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपहृत मासूम को किया बरामद, आरोपी को भेजा जेल
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 से बीते 28 मार्च को अपहृत हो गई थी मासूम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 10:36 AM IST
कानपुर : जीआरपी कानपुर ने 28 मार्च को कानपुर सेंट्रल स्टेशन से अपहृत अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया था. अपहरण की सूचना मिलने के बाद जीआरपी टीम ने 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और सर्च ऑपरेशन चलाया. जिसके बाद आरोपी लवकुश उर्फ लक्की शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूलरूप से कानपुर देहात का रहने वाला है.
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह के अनुसार घटना बीती 28 मार्च की है. कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 के पास से बच्ची का अपहरण हो गया था. इसके बाद लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. साथ ही कई शहरों की ट्रेनों की भी तलाशी ली गई. जांच के दौरान आरोपी की पहचान उसके हुलिए और कपड़ों के आधार पर की गई. 3 अप्रैल को जीआरपी पुलिस ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास एक कमरे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. आरोपी ने बच्ची को खाना खिलाने और रुपये दिलाने का लालच देकर उसे कानपुर देहात भी ले गया था.
जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह ने बताया कि बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है. ऑपरेशन में कई पुलिसकर्मियों की टीम लगी रही. आरोपी युवक की पहचान लवकुश उर्फ लक्की शर्मा के रूप में हुई है जो कानपुर देहात का रहने वाला है. उसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं. आरोपी को जेल भेज दिया गया है. आरोपी से जुड़े संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है.