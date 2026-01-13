ETV Bharat / state

कानपुर में GRP दरोगा गिरफ्तार; 5 हजार की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

कानपुर: एंटी करप्शन टीम ने रेलवे की जीआरपी पुलिस के दरोगा को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मौके पर दरोगा ने शोर मचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने दौड़ाकर उसको धर दबोचा. मंगलवार को रिश्वत के आरोपी दरोगा को जेल भेजा जाएगा,

एंटी करप्शन इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय ने बताया कि कानपुर सेंट्रल के पास ही अनवरगंज स्टेशन है. वहां पर जीआरपी की चौकी है, जो फर्रुखाबाद जीआरपी के अंतर्गत आती है. इसी चौकी में दरोगा प्रेम चंद्र तैनात है. इन दिनों अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है.

इसको लेकर ठेकेदार संदीप ई-रिक्शा से सामान स्टेशन परिसर में लाता है. वहां चौकी में तैनात जीआरपी दरोगा प्रेम चंद ने ठेकेदार से कहा कि प्लेटफार्म पर ई-रिक्शा लाओगे तो 5 हजार रुपए प्रति महीना देना होगा. इसके बाद ठेकेदार संदीप ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी.

टीम ने बिछाया जाल: मामले का संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय ने अपनी टीम के साथ ठेकेदार संदीप से दरोगा प्रेम चंद को रुपए देने के लिए कहा. जबकि पूरी एंटी करप्शन की टीम वहीं पर मौजूद रही.