कानपुर में GRP दरोगा गिरफ्तार; 5 हजार की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा
Published : January 13, 2026 at 9:37 AM IST
कानपुर: एंटी करप्शन टीम ने रेलवे की जीआरपी पुलिस के दरोगा को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. मौके पर दरोगा ने शोर मचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने दौड़ाकर उसको धर दबोचा. मंगलवार को रिश्वत के आरोपी दरोगा को जेल भेजा जाएगा,
एंटी करप्शन इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय ने बताया कि कानपुर सेंट्रल के पास ही अनवरगंज स्टेशन है. वहां पर जीआरपी की चौकी है, जो फर्रुखाबाद जीआरपी के अंतर्गत आती है. इसी चौकी में दरोगा प्रेम चंद्र तैनात है. इन दिनों अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है.
इसको लेकर ठेकेदार संदीप ई-रिक्शा से सामान स्टेशन परिसर में लाता है. वहां चौकी में तैनात जीआरपी दरोगा प्रेम चंद ने ठेकेदार से कहा कि प्लेटफार्म पर ई-रिक्शा लाओगे तो 5 हजार रुपए प्रति महीना देना होगा. इसके बाद ठेकेदार संदीप ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत कर दी.
टीम ने बिछाया जाल: मामले का संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय ने अपनी टीम के साथ ठेकेदार संदीप से दरोगा प्रेम चंद को रुपए देने के लिए कहा. जबकि पूरी एंटी करप्शन की टीम वहीं पर मौजूद रही.
इसके बाद ठेकेदार ने दरोगा को प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पैदल पुल के नीचे बुलया. दरोगा प्रेम चंद्र बुलाने पर तुरंत आ गया. इसके बाद ठेकेदार संदीप ने 5 हजार रुपए दरोगा को दिए. दरोगा ने जैसे ही पैसे पकड़े, वहीं पास में खड़ी एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया.
इस दौरान दरोगा ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने दरोगा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया. इसके बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई. घूसखोर दरोगा को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा.
