UP के नामी इंटरनेशनल स्टेडियम के किराए में भारी छूट, 25 लाख नहीं अब इतनी रकम पर मैच के लिए मिलेगा

T 20 लीग के आयोजन के लिए दी गई भारी छूट, योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में दी मंजूरी.

kanpur green park stadium will now be available for match rent rs 2 lakh 50 thousands
टी 20 लीग के लिए अब केवल ढाई लाख रुपए लगेंगे. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 8:51 AM IST

2 Min Read
कानपुर: शहर के लाखों क्रिकेट प्रेमियों के लिए ग्रीनपार्क स्टेडियम से राहतभरी खबर सामने आई है. कभी बहुत अधिक मैदान का किराया होने के चलते तो कभी कम दर्शक क्षमता होने की वजह से कानपुर के ग्रीनपार्क स्टेडियम को बहुत कम मैच मिलते थे लेकिन, अब ये दोनों बाधाएं ही दूर होंगी. सीएम की कैबिनेट बैठक में जहां ग्रीनपार्क स्टेडियम के अंदर होने वाले टी-20 लीग के लिए किराया जहां डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक तय कर दिया गया, वहीं ए श्रेणी मैचों के लिए किराया पांच लाख रुपये कर दिया गया.


अभी तक कितनी था किराया: अभी तक इन स्तर के मैचों के लिए उप्र क्रिकेट एसोसिशएन (यूपीसीए) को करीब 25 लाख रुपये तक किराया चुकाना होता था. ऐसे में अब कानपुर के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर मान रहे हैं, कि स्टेडियम को बहुत अधिक मैच मिल जाएंगे. इससे क्रिकेटप्रेमी इस ऐतिहासिक मैदान में क्रिकेटर्स को चौके-छक्के लगाते हुए देखेंगे. खुद कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, किराया कम करने को लेकर उनके द्वारा उप्र शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर अब मुहर लग गई. इससे स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा मैचेस होंगे. वहीं, जून में जहां कानपुर प्रीमियर लीग कराने की तैयारी है, तो वहीं अगस्त में यूपीसीए की ओर से टी-20 लीग के मुकाबले शुरू होंगे.



360 डिग्री एंगल से मैच देख सकेंगे: ग्रीनपार्क स्टेडियम के नए लुक को लेकर कमिश्नर के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम की जो नई डिजाइन फाइनल हुई है. उसके मुताबिक करीब 35 हजार दर्शक एक साथ मैच देखेंगे. वहीं, खास बात ये है सभी दर्शकों के लिए स्टेडियम इस तरह तैयार हो रहा है, कि सभी को 360 डिग्री एंगल पर मैच दिखेगा. ज्यादातर बालकनी व स्टैंड से बीम गायब हो जाएंगी. दर्शक अपने स्टैंड से आसानी से मैदान पर खिलाड़ियों को शॉट लगाते हुए व विकेट झटकते हुए देख सकेंगे.

