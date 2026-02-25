ETV Bharat / state

क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी! 350 करोड़ से बदलेगी Green park Stadium की सूरत, सांसद बोले- पिछली सरकारों ने नहीं दिया ध्यान

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी और मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने बुधवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया.

कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम
कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 5:13 PM IST

कानपुर : क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम फिर से अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है. 350 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा. पहले चरण में 50 करोड़ रुपये आवंटित हो चुके हैं. साथ ही, स्टेडियम का किराया कम करने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है.


भाजपा सांसद रमेश अवस्थी और मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने बुधवार को स्टेडियम का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मैदान की मौजूदा खामियों, रखरखाव की स्थिति, जर्जर दीर्घाओं, ड्रेनेज सिस्टम की कमियों और अन्य सुविधाओं की समस्याओं का जायजा लिया.

भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि चुनाव के दौरान हमारे क्रिकेट प्रेमियों और कानपुरवासियों की मांग थी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम का पुराना गौरव और वैभव वापस हो. उन्होंने कहा कि क्रिकेट कानपुर की संस्कृति में रचा बसा है.

उन्होंने कहा कि चुनाव में मैंने वादा किया था कि जीतने के बाद कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराऊंगा. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुका है. पूरा बजट 350 करोड़ रुपये का बना है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया.

मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मैचों का किराया कम कराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है. मंजूरी मिलने पर ग्रीनपार्क का किराया यूपी में सबसे कम होगा. इससे आयोजकों को राहत मिलेगी और मैचों की संख्या बढ़ेगी.

उन्होंने कहा कि पहले चरण में जारी 50 करोड़ रुपये से प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएंगे. यूपीसीए अधिकारियों के साथ जल्द बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

निरीक्षण में पाया गया कि मौजूदा समय में स्टेडियम की दर्शक क्षमता लगभग 27,400 है, जिसे बढ़ाकर 50 हजार तक करने की योजना है. पहले चरण में नए प्लेयर्स पवेलियन, आधुनिक मीडिया सेंटर, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा.

उन्होंने बताया कि स्टेडियम ऑल-वेदर बनेगा, यानी किसी भी मौसम में मैच निर्बाध आयोजित हो सकेंगे. जर्जर सी-स्टॉल, बी-जनरल स्टैंड आदि को हटाकर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

