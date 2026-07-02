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कानपुर के ग्रीन पार्क पर फिर ग्रहण, अब यूपी T20 लीग के मैच लखनऊ के इकाना में होंगे

अब यूपी टी-20 लीग के मैच ग्रीनपार्क नहीं लखनऊ के इकाना में होंगे. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर के एतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में जिस उप्र टी-20 लीग के चौथे सीजन की तैयारियां जोरों पर थीं, उस पर अचानक ही ग्रहण लग गया. दिल्ली में हुई यूपीसीए पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला किया गया, कि अब इस सीजन के सारे मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कराए जाएंगे. इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं. 14 अगस्त से जिस लीग को कानपुर में कराया जाना था, उसके लिए खेल विभाग ने मैच के किराए की राशि पांच करोड़ रुपये तय की थी. इसी तरह बारिश के सीजन में स्टेडियम के खराब ड्रेनेज सिस्टम और सी बालकनी के जर्जर होने के चलते निर्णय को बदला गया. कुछ दिनों पहले ही यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि कानपुर में 14 अगस्त से लेकर छह सितंबर तक यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का जोरदार आगाज होगा. ग्रीनपार्क से लीग छिन जाने की जानकारी मिलने के बाद से शहर के क्रिकेट प्रेमी व फैंस बेहद नाराज हैं. उनका कहना है, सरकार को जल्द से जल्द ग्रीनपार्क स्टेडियम की स्थिति को बेहतर करनी होगी.