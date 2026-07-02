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कानपुर के ग्रीन पार्क पर फिर ग्रहण, अब यूपी T20 लीग के मैच लखनऊ के इकाना में होंगे

उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि बैठक में फैसला हुआ कि यूपी टी-20 लीग के मैच अब कानपुर के ग्रीनपार्क नहीं, इकाना में.

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अब यूपी टी-20 लीग के मैच ग्रीनपार्क नहीं लखनऊ के इकाना में होंगे. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:47 PM IST

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कानपुर: कानपुर के एतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में जिस उप्र टी-20 लीग के चौथे सीजन की तैयारियां जोरों पर थीं, उस पर अचानक ही ग्रहण लग गया. दिल्ली में हुई यूपीसीए पदाधिकारियों की बैठक के बाद ये फैसला किया गया, कि अब इस सीजन के सारे मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कराए जाएंगे. इसके पीछे कई कारण सामने आए हैं.

14 अगस्त से जिस लीग को कानपुर में कराया जाना था, उसके लिए खेल विभाग ने मैच के किराए की राशि पांच करोड़ रुपये तय की थी. इसी तरह बारिश के सीजन में स्टेडियम के खराब ड्रेनेज सिस्टम और सी बालकनी के जर्जर होने के चलते निर्णय को बदला गया.

कुछ दिनों पहले ही यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डा. संजय कपूर व वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया था कि कानपुर में 14 अगस्त से लेकर छह सितंबर तक यूपी टी-20 लीग के चौथे सीजन का जोरदार आगाज होगा. ग्रीनपार्क से लीग छिन जाने की जानकारी मिलने के बाद से शहर के क्रिकेट प्रेमी व फैंस बेहद नाराज हैं.

उनका कहना है, सरकार को जल्द से जल्द ग्रीनपार्क स्टेडियम की स्थिति को बेहतर करनी होगी.

वहीं, अब चौथे सीजन के सभी मैच लखनऊ के इकाना में कराए जाने को लेकर पुष्टि उप्र क्रिकेट एसोसिशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने की. हालांकि, उन्होंने कहा अभी यूपीसीए की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दिल्ली की बैठक में फैसला किया गया है.

खेल विभाग ने कुछ दिनों पहले यूपीसीए को भेजा था पत्र, कहा था पांच करोड़ रुपये दें: एक ओर जहां यूपीसीए की ओर से यूपी टी-20 लीग कानपुर में कराए जाने की योजना पर काम चल रहा था. वहीं, कुछ दिनों पहले खेल विभाग की ओर से यूपीसीए को पांच करोड़ रुपये की राशि देने के लिए पत्र भी भेजा गया था.

उस पत्र के बाद से ही ये कहा जा रहा था, कि यूपी टी-20 लीग का आयोजन कानपुर से छिन सकता है. इसी तरह नए शासनादेश के तहत प्रति मैच ढाई लाख रुपये फीस भी तय कर दी थी. जिसे लेकर यूपीसीए पदाधिकारी नाखुश थे.

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