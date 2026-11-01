ETV Bharat / state

कानपुर में वंदेभारत का स्वागत; भारत के जयघोष के साथ सांसद ने दिखाई हरी झंडी, जानें पूरा शेड्यूल

हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया.

कानपुर में वंदेभारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते गणमान्य अतिथि.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते गणमान्य अतिथि. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : देश की आधुनिक और हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया. 'भारत माता के जयघोष' और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन के दीदार के लिए भारी संख्या में आम लोग और यात्री मौजूद रहे. वाराणसी से शुरू हुई इस ट्रेन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद यह कानपुर पहुंची.

कानपुर में वंदेभारत का स्वागत. (Video Credit : ETV Bharat)



दिग्गजों ने दिखाई हरी झंडी, ड्राइवर का हुआ सम्मान


कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आयोजित स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, विधायक मोहम्मद हसन रूमी और एमएलसी अरुण पाठक ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

कानपुर में वंदेभारत ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का स्वागत कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने ट्रेन के मुख्य लोको पायलट अरशद को माला पहनाकर सम्मानित किया. सेंट्रल स्टेशन पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर भारतीय रेलवे के आधुनिक हो रहे स्वरूप को बखूबी दर्शाया. निर्धारित समय से 43 मिनट की देरी से रात 8:48 बजे कानपुर पहुंची यह ट्रेन पांच मिनट के ठहराव के बाद अलीगढ़ और गाजियाबाद के रास्ते नई दिल्ली के लिए रवाना हुई.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का स्वागत कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
कानपुर में बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन : सांसद


सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से कानपुर को यह बड़ी सौगात मिली है. उन्होंने विशेष तौर पर घोषणा की कि रेल मंत्री द्वारा कानपुर में भविष्य के लिए बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. जिससे शहरवासियों को आने वाले समय में विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी.

कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का जोरदार स्वागत.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का स्वागत कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)



जानिए क्या है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल


रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार छोड़कर) संचालित होगी.

वाराणसी से नई दिल्ली (गाड़ी संख्या 27421): यह ट्रेन वाराणसी से रात 8:50 बजे चलकर रात 10:35 बजे प्रयागराज, और रात 12:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. इसके बाद अलीगढ़ (सुबह 3:55 बजे) और गाजियाबाद (सुबह 5:25 बजे) होते हुए सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का जोरदार स्वागत.
कानपुर में वंदेभारत ट्रेन का स्वागत कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
नई दिल्ली से वाराणसी (गाड़ी संख्या 27422) : वापसी में यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन नई दिल्ली से रात 9:40 बजे रवाना होगी. गाजियाबाद (रात 10:13 बजे) और अलीगढ़ (रात 11:20 बजे) से होते हुए रात 2:45 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी. यहां से रवाना होकर सुबह 5:05 बजे प्रयागराज और सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें : रेलगाड़ी...छुक-छुक से 180KM/h स्पीड, सामान्य कोच से लग्जरी वंदेभारत तक; जानिए 173 साल में कितनी बदली ट्रेन

यह भी पढ़ें : वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी, लोगों में खुशी की लहर

TAGGED:

कानपुर सेंट्रल
VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.