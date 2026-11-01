कानपुर में वंदेभारत का स्वागत; भारत के जयघोष के साथ सांसद ने दिखाई हरी झंडी, जानें पूरा शेड्यूल
हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 9:46 AM IST
कानपुर : देश की आधुनिक और हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया. 'भारत माता के जयघोष' और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन के दीदार के लिए भारी संख्या में आम लोग और यात्री मौजूद रहे. वाराणसी से शुरू हुई इस ट्रेन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद यह कानपुर पहुंची.
दिग्गजों ने दिखाई हरी झंडी, ड्राइवर का हुआ सम्मान
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आयोजित स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, विधायक मोहम्मद हसन रूमी और एमएलसी अरुण पाठक ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से कानपुर को यह बड़ी सौगात मिली है. उन्होंने विशेष तौर पर घोषणा की कि रेल मंत्री द्वारा कानपुर में भविष्य के लिए बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. जिससे शहरवासियों को आने वाले समय में विश्वस्तरीय परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी.
जानिए क्या है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पूरा शेड्यूल
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन (शुक्रवार छोड़कर) संचालित होगी.
वाराणसी से नई दिल्ली (गाड़ी संख्या 27421): यह ट्रेन वाराणसी से रात 8:50 बजे चलकर रात 10:35 बजे प्रयागराज, और रात 12:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. इसके बाद अलीगढ़ (सुबह 3:55 बजे) और गाजियाबाद (सुबह 5:25 बजे) होते हुए सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
यह भी पढ़ें : रेलगाड़ी...छुक-छुक से 180KM/h स्पीड, सामान्य कोच से लग्जरी वंदेभारत तक; जानिए 173 साल में कितनी बदली ट्रेन
यह भी पढ़ें : वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकी, लोगों में खुशी की लहर