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कानपुर में वंदेभारत का स्वागत; भारत के जयघोष के साथ सांसद ने दिखाई हरी झंडी, जानें पूरा शेड्यूल

कानपुर में वंदेभारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते गणमान्य अतिथि. ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : देश की आधुनिक और हाई-स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया. 'भारत माता के जयघोष' और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया. प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ट्रेन के दीदार के लिए भारी संख्या में आम लोग और यात्री मौजूद रहे. वाराणसी से शुरू हुई इस ट्रेन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद यह कानपुर पहुंची.

कानपुर में वंदेभारत का स्वागत. (Video Credit : ETV Bharat)



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