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कानपुर में 4 दिन से लापता LLB छात्रा का मिला शव: झाड़ियों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

चाचा को रेलवे ट्रैक पर मिली चप्पल, 15 फीट गहरी झाड़ियों में सड़ रहा था छात्रा का शव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के गोविंदनगर इलाके से पिछले चार दिनों से लापता एलएलबी द्वितीय वर्ष की 23 वर्षीया छात्रा रुचि पाल उर्फ स्वाति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शुक्रवार को उसका शव कानपुर-झांसी रेलवे लाइन के पास करीब 15 फीट गहरी और घनी झाड़ियों के बीच से बरामद हुआ. छात्रा के चाचा को रेलवे ट्रैक के पास उसकी चप्पल दिखाई दी थी, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन कर शव निकाला. शव कई दिन पुराना होने के कारण काफी सड़ चुका था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.