कानपुर में 4 दिन से लापता LLB छात्रा का मिला शव: झाड़ियों में मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
कानपुर के गोविंदनगर से 4 दिनों से लापता एलएलबी छात्रा रुचि पाल का शव रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 7:52 PM IST
कानपुर: कानपुर के गोविंदनगर इलाके से पिछले चार दिनों से लापता एलएलबी द्वितीय वर्ष की 23 वर्षीया छात्रा रुचि पाल उर्फ स्वाति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शुक्रवार को उसका शव कानपुर-झांसी रेलवे लाइन के पास करीब 15 फीट गहरी और घनी झाड़ियों के बीच से बरामद हुआ. छात्रा के चाचा को रेलवे ट्रैक के पास उसकी चप्पल दिखाई दी थी, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन कर शव निकाला. शव कई दिन पुराना होने के कारण काफी सड़ चुका था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.
परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप: दबौली वेस्ट निवासी चाय विक्रेता विमल कुमार पाल की बेटी रुचि 28 सितंबर की शाम को घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में ढिलाई बरती. शव मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया. परिजनों का दावा है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध पुरुष मित्र को पूछताछ के बाद बिना सख्त कार्रवाई के छोड़ दिया था.
पुरुष मित्र पर हत्या का शक, परिजनों ने दी तहरीर: स्वजनों ने रुचि के एक पुरुष मित्र और उसके साथी पर झांसा देकर बुलाने और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते सख्ती से पूछताछ करती तो शायद रुचि की जान बचाई जा सकती थी. बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. स्थिति को बिगड़ता देख आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स को तुरंत मौके पर बुलाना पड़ा.
एसीपी के आश्वासन पर शांत हुआ मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी बाबूपुरवा वीरेंद्र विक्रम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. एसीपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया. इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह साफ हो पाएगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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