कानपुर में छात्रा ने किया सुसाइड; परिजनों ने युवक पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप
कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 7:05 AM IST
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता की बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा शनिवार शाम को उस समय हुआ जब मृतका के माता-पिता घर लौटे. परिजनों ने एक युवक पर छात्रा को लगातार परेशान और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.
कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है और उसकी कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है.
परिजनों ने एक युवक के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना की तहरीर दी है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बी.लिब की छात्रा: पुराना शिवली रोड निवासी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि उनकी बेटी एकता सिंह (24) एम.लिब की छात्रा थी. शनिवार को वह अपने काम से कचहरी गए थे. दोपहर में उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह भी दवा लेने के लिए चली गई थीं. इस दौरान एकता घर पर अकेली थी और उसने फांसी लगा ली.
सहेली के फोन के बाद परिजनों को हुआ शक: परिजनों के मुताबिक, दोपहर में एकता की उसकी सहेली से फोन पर लंबी बात हुई थी. इसके बाद जब सहेली ने दोबारा फोन किया तो एकता का मोबाइल स्विच ऑफ मिला.
अनहोनी की आशंका होने पर सहेली ने दोपहर करीब तीन बजे एकता के पिता को फोन कर उनके घर लौटने का समय पूछा और इसके बाद परिजनों को कई बार कॉल किए.
दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे परिजन: शाम करीब छह बजे जब परिजन घर पहुंचे तो मुख्य गेट अंदर से बंद था. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोस के एक युवक ने दीवार फांदकर अंदर से गेट खोला.
परिजनों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो एकता का शव पंखे से लटका हुआ था, जिसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है.
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