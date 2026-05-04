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कानपुर की युवती को बचपन की सहेली ने 3 लाख में बेचा; राजस्थान में जबरन कराई शादी, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर की एक युवती को उसकी बचपन की सहेली ने 3 लाख रुपये में राजस्थान के सीकर में बेच दिया था. आरोपी गिरफ्तार किया गया.

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कानपुर पुलिस का बड़ा एक्शन: सहेली के चंगुल से मुक्त कराई गई युवती. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 4:30 PM IST

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कानपुर: कानपुर साउथ के बर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती को उसकी ही बचपन की सहेली ने 3 लाख रुपये में बेच दिया. पीड़ित मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बीती 21 अप्रैल को अपनी सहेली रिया और उसके पति सुमित के साथ खाटू श्याम के दर्शन करने गई थी.

कई दिन बीतने के बाद भी जब बेटी घर नहीं लौटी और उसका फोन बंद आया, तो परिजनों ने रिया और सुमित से संपर्क करने की कोशिश की. बार-बार पूछने पर भी उन्होंने न तो युवती से बात कराई और न ही कोई सही जानकारी दी.

जानकारी देते डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat)

3 लाख की फिरौती मांगकर बंद किया फोन: एक दिन रिया ने फोन पर युवती की मां को चौंकाते हुए कहा कि उसने उनकी बेटी को 3 लाख रुपये में बेच दिया है. रिया ने साफ लहजे में कहा कि यदि बेटी को वापस पाना है, तो उन्हें उतनी ही रकम देनी होगी. इसके बाद रिया ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया. घबराए परिजनों ने तुरंत बर्रा पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस ने रिया और सुमित के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रैक की, जो राजस्थान की मिली.

राजस्थान के सीकर से बरामद हुई युवती: रविवार देर रात बर्रा पुलिस युवती के परिजनों को लेकर राजस्थान रवाना हुई और सीकर के फतेहपुर सदर इलाके में छापेमारी की. पुलिस ने वहां से मजदूर प्रदीप विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया और बेची गई युवती को सकुशल बरामद कर लिया. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि रिया और सुमित ने युवती को राजस्थान ले जाकर प्रदीप को 3 लाख रुपये में बेच दिया था. आरोपियों ने युवती के कागजात बदलकर उसका नाम 'काजल' रख दिया था और 30 अप्रैल को प्रदीप के साथ उसकी जबरन शादी करा दी थी.

मुख्य आरोपियों की तलाश में पुलिस: युवती को बेचने वाली मुख्य आरोपी सहेली रिया और उसके पति सुमित की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें इस जघन्य अपराध की कड़ी सजा दिलाई जाएगी. फिलहाल बरामद युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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