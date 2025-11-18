ETV Bharat / state

छेड़खानी करने पर युवती ने दांत से चबा डाली युवक की जीभ; बेहोश होकर जमीन पर गिरा, अस्पताल में चल रहा इलाज

कानपुर : छेड़खानी करने पर युवती ने दांत से युवक की जीभ चबा डाली. खून बहने पर युवक बेहोश हो गया. परिवार के लोग उसे लेकर सीएचसी पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. मामला बिल्हौर इलाके के एक गांव का है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

बिल्हौर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी चंपी (32) युवती का पूर्व प्रेमी है. एक समय दोनों में प्रेम प्रसंग था. युवक पहले से शादीशुदा है. बाद में युवती के परिवार के लोगों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. इसके बाद युवती ने चंपी से बातचीत बंद कर दी. मुलाकात भी बंद हो गई. इससे युवक परेशान था.

विरोध करने पर भी नहीं मान रहा था युवक : पुलिस के अनुसार सोमवार की दोपहर 2 बजे के करीब युवती गांव से कुछ दूरी पर चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने गई थी. इस दौरान पीछे-पीछे चंपी भी पहुंच गया. उसने युवती से छेड़खानी करनी शुरू कर दी. युवती ने विरोध किया, इसके बावजूद वह नहीं मान रहा था. इस पर गुस्से में आकर युवती ने दांत से उसकी जीभ चबा ली.

इससे युवक के जीभ से खून निकलने लगा. वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा. ग्रामीणों ने उसे तड़पता देखा तो परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी. आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे. वे युवक को लेकर बिल्हौर सीएचसी पहुंचे. हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.