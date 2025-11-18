छेड़खानी करने पर युवती ने दांत से चबा डाली युवक की जीभ; बेहोश होकर जमीन पर गिरा, अस्पताल में चल रहा इलाज
कानपुर के बिल्हौर इलाके का मामला, चूल्हा बनाने के लिए गांव के बाहर मिट्टी लेने गई थी युवती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 3:07 PM IST
कानपुर : छेड़खानी करने पर युवती ने दांत से युवक की जीभ चबा डाली. खून बहने पर युवक बेहोश हो गया. परिवार के लोग उसे लेकर सीएचसी पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. मामला बिल्हौर इलाके के एक गांव का है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
बिल्हौर थाना प्रभारी अशोक कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी चंपी (32) युवती का पूर्व प्रेमी है. एक समय दोनों में प्रेम प्रसंग था. युवक पहले से शादीशुदा है. बाद में युवती के परिवार के लोगों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. इसके बाद युवती ने चंपी से बातचीत बंद कर दी. मुलाकात भी बंद हो गई. इससे युवक परेशान था.
विरोध करने पर भी नहीं मान रहा था युवक : पुलिस के अनुसार सोमवार की दोपहर 2 बजे के करीब युवती गांव से कुछ दूरी पर चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने गई थी. इस दौरान पीछे-पीछे चंपी भी पहुंच गया. उसने युवती से छेड़खानी करनी शुरू कर दी. युवती ने विरोध किया, इसके बावजूद वह नहीं मान रहा था. इस पर गुस्से में आकर युवती ने दांत से उसकी जीभ चबा ली.
इससे युवक के जीभ से खून निकलने लगा. वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा. ग्रामीणों ने उसे तड़पता देखा तो परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी. आनन-फानन में परिजन मौके पर पहुंचे. वे युवक को लेकर बिल्हौर सीएचसी पहुंचे. हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.
पुलिस कर रही जांच : डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि युवक-युवती में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. पीड़ित की पत्नी की ओर से गांवा के कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है. मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
वहीं गुस्से में शरीर के अंगों को निशाना बनाने वाली घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. जून महीने में सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के काली मोहाल में पति ने महज 300 रुपये न मिलने पर अपनी पत्नी के साथ रूबी देवी (32) का दांत से कान चबा डाला था. इससे पहले मई में कानपुर में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में युवक ने सोसाइटी सचिव की नाक चबा ली थी. घटना कानपुर के बिठूर इलाके में हुई थी.
