कानपुर के घाटमपुर डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी, पासबुक को फर्जी बताने पर फूट-फूटकर रोए खाताधारक
घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. वैध पासबुक को फर्जी बताए जाने पर ग्रामीण फफककर रो पड़े हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:26 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां अपनी जीवनभर की कमाई जमा करने वाले खाताधारकों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब डाक विभाग के अधिकारियों ने उनकी पासबुक को फर्जी बताना शुरू कर दिया.
पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने डाकघर के कैश काउंटर पर ही पैसे जमा किए थे और बदले में उन्हें विभाग की मुहर व हस्ताक्षर वाली पासबुक दी गई थी. लेकिन अब अधिकारी इन दस्तावेजों को मानने से इनकार कर रहे हैं. गुरुवार को अपनी जमा पूंजी के डूबने की आशंका से परेशान कई खाताधारक डाकघर पहुंचे और फफक-फफक कर रो पड़े.
पासबुक पर मुहर और साइन, फिर भी जमा रकम पर संकट: घाटमपुर उप डाकघर में सामने आए इस मामले ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. भदरस गांव के रहने वाले अवधेश कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी शिवकांति ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 और 2023 में पांच-पांच लाख रुपये की दो एफडी कराई थीं. उनके पास डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुक भी मौजूद है. इसके बावजूद उनका आरोप है कि विभाग अब इन एफडी को मानने से इनकार कर रहा है.
मकान बेचकर जमा किए चार लाख रुपये भी फंसे: इसी गांव के ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 6 जुलाई 2026 को अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ संयुक्त खाते में ढाई लाख रुपये जमा किए थे. इसके अलावा मकान बेचने से मिले चार लाख रुपये भी उन्होंने दूसरे खाते में जमा कराए थे. दोनों खातों की पासबुक उनके पास हैं, जिन पर डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर मौजूद हैं. उनका आरोप है कि अब डाक विभाग के अधिकारी इन पासबुकों को फर्जी बता रहे हैं और उनकी जमा पूंजी पर संकट खड़ा हो गया है.
किसी ने जमा किए 30 लाख तो किसी के 40 लाख रुपये फंसे: इस मामले में गांव के दो सगे भाइयों की बड़ी रकम भी फंसी हुई है. धीरेंद्र शुक्ला ने डाकघर में 30 लाख रुपये जमा किए थे, जबकि उनके भाई राजेंद्र शुक्ला के 40 लाख रुपये जमा हैं. इसके अलावा श्याम बाबू, रामसजीवन, महेश पाल, बदन यादव और ब्रजेंद्र यादव समेत कई अन्य खाताधारकों के भी लाखों रुपये फंसे हुए हैं. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए डाकघर में जमा की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी रकम वापस मिलने की चिंता सता रही है.
डाकघर के अंदर बैठकर काम करता था एजेंट: खाताधारकों का आरोप है कि उन्होंने किसी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति को पैसे नहीं दिए थे, बल्कि डाकघर के कैश काउंटर पर ही नकद रकम जमा कराई थी. उस समय कार्यालय के अंदर डाककर्मी भी मौजूद रहते थे. पीड़ितों के मुताबिक, भदरस गांव का रहने वाला शैलेंद्र पांडेय पिछले करीब 25 वर्षों से इलाके में डाक एजेंट के रूप में काम कर रहा था. वह डाकघर के अंदर बैठकर ही लोगों के खाते खुलवाने और पैसों के लेनदेन से जुड़ा काम करता था.
कर्मचारियों की मौजूदगी में किया भरोसा, अब एजेंट से भी इनकार: लोगों का कहना है कि डाकघर के अंदर कर्मचारियों की मौजूदगी में काम होने के कारण उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं हुआ. उन्होंने शैलेंद्र पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी. अब आरोप है कि डाक विभाग के अधिकारी शैलेंद्र पांडेय को अपना अधिकृत एजेंट मानने से ही इनकार कर रहे हैं. इससे खाताधारकों की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुक के बावजूद उनकी जमा रकम को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है.
दो कर्मचारी निलंबित, उप पोस्ट मास्टर का तबादला: इस मामले में विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई हुई है. लापरवाही सामने आने के बाद उप डाकपाल राकेश मिश्रा और क्लर्क शिवम सचान को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा घाटमपुर में तैनात उप पोस्ट मास्टर सुशील चौहान का भी तबादला कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद मामले में विभागीय कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
डाक अधीक्षक बोले- शैलेंद्र पांडेय अधिकृत एजेंट नहीं: पूरे मामले पर कानपुर मंडल के डाक अधीक्षक रवि कुमार ने कहा कि शैलेंद्र पांडेय नाम का कोई भी व्यक्ति डाक विभाग का अधिकृत एजेंट नहीं है. उनके मुताबिक, पीड़ित खाताधारकों ने शैलेंद्र के माध्यम से ही अपने खाते खुलवाए थे. फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जीवनभर की कमाई वापस मिलने का इंतजार कर रहे खाताधारक: घाटमपुर उप डाकघर का यह मामला अब कई परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन गया है. किसी ने एफडी के रूप में अपनी बचत जमा की थी, तो किसी ने मकान बेचकर मिली रकम डाकघर में रखी थी. अब सभी खाताधारक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोगों के पास डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुक हैं, तो उनकी जमा रकम का रिकॉर्ड कहां है और इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है.
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