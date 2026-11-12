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कानपुर के घाटमपुर डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी, पासबुक को फर्जी बताने पर फूट-फूटकर रोए खाताधारक

खाता धारकों की जीवनभर की कमाई डूबी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां अपनी जीवनभर की कमाई जमा करने वाले खाताधारकों को उस समय बड़ा झटका लगा, जब डाक विभाग के अधिकारियों ने उनकी पासबुक को फर्जी बताना शुरू कर दिया.

पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने डाकघर के कैश काउंटर पर ही पैसे जमा किए थे और बदले में उन्हें विभाग की मुहर व हस्ताक्षर वाली पासबुक दी गई थी. लेकिन अब अधिकारी इन दस्तावेजों को मानने से इनकार कर रहे हैं. गुरुवार को अपनी जमा पूंजी के डूबने की आशंका से परेशान कई खाताधारक डाकघर पहुंचे और फफक-फफक कर रो पड़े.

25 साल से डाकघर के अंदर सक्रिय था एजेंट शैलेंद्र पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) पासबुक पर मुहर और साइन, फिर भी जमा रकम पर संकट: घाटमपुर उप डाकघर में सामने आए इस मामले ने कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. भदरस गांव के रहने वाले अवधेश कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी शिवकांति ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2022 और 2023 में पांच-पांच लाख रुपये की दो एफडी कराई थीं. उनके पास डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुक भी मौजूद है. इसके बावजूद उनका आरोप है कि विभाग अब इन एफडी को मानने से इनकार कर रहा है. डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर वाली पासबुकों को अधिकारियों ने नकारा. (Photo Credit: ETV Bharat) मकान बेचकर जमा किए चार लाख रुपये भी फंसे: इसी गांव के ओमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 6 जुलाई 2026 को अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ संयुक्त खाते में ढाई लाख रुपये जमा किए थे. इसके अलावा मकान बेचने से मिले चार लाख रुपये भी उन्होंने दूसरे खाते में जमा कराए थे. दोनों खातों की पासबुक उनके पास हैं, जिन पर डाक विभाग की मुहर और हस्ताक्षर मौजूद हैं. उनका आरोप है कि अब डाक विभाग के अधिकारी इन पासबुकों को फर्जी बता रहे हैं और उनकी जमा पूंजी पर संकट खड़ा हो गया है. कानपुर के घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों रुपये का बड़ा फर्जीवाड़ा (Photo Credit: ETV Bharat) किसी ने जमा किए 30 लाख तो किसी के 40 लाख रुपये फंसे: इस मामले में गांव के दो सगे भाइयों की बड़ी रकम भी फंसी हुई है. धीरेंद्र शुक्ला ने डाकघर में 30 लाख रुपये जमा किए थे, जबकि उनके भाई राजेंद्र शुक्ला के 40 लाख रुपये जमा हैं. इसके अलावा श्याम बाबू, रामसजीवन, महेश पाल, बदन यादव और ब्रजेंद्र यादव समेत कई अन्य खाताधारकों के भी लाखों रुपये फंसे हुए हैं. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए डाकघर में जमा की थी, लेकिन अब उन्हें अपनी रकम वापस मिलने की चिंता सता रही है. लापरवाही उजागर होने पर उप डाकपाल और क्लर्क सस्पेंड. (Photo Credit: ETV Bharat) डाकघर के अंदर बैठकर काम करता था एजेंट: खाताधारकों का आरोप है कि उन्होंने किसी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति को पैसे नहीं दिए थे, बल्कि डाकघर के कैश काउंटर पर ही नकद रकम जमा कराई थी. उस समय कार्यालय के अंदर डाककर्मी भी मौजूद रहते थे. पीड़ितों के मुताबिक, भदरस गांव का रहने वाला शैलेंद्र पांडेय पिछले करीब 25 वर्षों से इलाके में डाक एजेंट के रूप में काम कर रहा था. वह डाकघर के अंदर बैठकर ही लोगों के खाते खुलवाने और पैसों के लेनदेन से जुड़ा काम करता था. कानपुर मंडल के डाक अधीक्षक रवि कुमार ने कही जांच की बात. (Photo Credit: ETV Bharat)