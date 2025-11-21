ETV Bharat / state

रेशमी धागों से चमकी कानपुर के 600 किसानों की किस्मत, 3 कस्बों में रफ्तार पर दौड़ी जिंदगी, गुजरात-बनारस के आर्डर बरसा रहे पैसा

खेती से कौन-कौन से किसान जुड़े : किसान विनोद बताते हैं कि रेशम की खेती से कई तरह के किसान जुड़े हुए हैं. कई किसान तो ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है वे दूसरे की जमीन लेकर (बलकट) रेशम की खेती कर रहे हैं. रेशम से औसतन पीक सीजन में 30000 से 40000 रुपए प्रति माह तक फाय़दा हो जाता है. इस वजह से कई छोटे किसान भी इसकी खेती से जुड़ चुके हैं. उन्होंने बताया कि रेशम की खेती करने वाले किसानों के परिवार भी सहयोग देते हैं. अक्सत महिलाएं और बच्चे भी इसके उत्पादन में श्रम करते हैं. उनके मुताबिक 600 किसानों के परिवार को भी जोड़ लें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खेती से करीब 1500 से 2500 किसान परिवार जुड़ चुके हैं.

सबसे ज्यादा कहां से डिमांड: किसान सुधीर कुमार बताते हैं कि रेशम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल साड़ियों में होता है. इस वजह से गुजरात, बनारस और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आर्डर मिलते हैं. वहां के व्यापारी सीधे किसानों से जुड़कर कच्चा रेशम खरीद रहे हैं. किसानों को रेशम बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता है. व्यापारी सीधे जुड़कर रेशम खरीद लेते हैं और पैसा भी तुरंत मिल जाता है. इस वजह से उन्हें रेशम की खेती काफी अच्छी लग रही है.

2008 में अपनाई खेती: किसान विनोद बताते हैं कि 2008 के पहले वह सामान्य सी खेती करते थे. उसमें गेहूं और दलहन की अन्य फसलें होती थी. उस दौरान कोई विशेष कमाई नहीं होती थी. आर्थिक समस्या रहती थी. अक्सर कर्ज लेना पड़ता था. 2008 में सरकार की रेशम के किसानों के लिए खास योजना आई. उसके बारे में पता लगा. फिर रेशम उत्पादन का बकायदा प्रशिक्षण लिया. पहली बार में ही काफी अच्छी कमाई हो गई. तब से लगातार रेशम की खेती से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि सितंबर से मार्च तक रेशम का पीक सीजन होता है. इस दौरान सबसे अच्छी कमाई होती है. किसान सुधीर कुमार ने बताया कि घाटमपुर, भीतरगांव और पतारा इन तीनों कस्बों में करीब 600 किसान इस वक्त रेशम की खेती से जुड़े हैं.

कानपुर: आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी की नई रेशम लैंड (भूमि) के बारे में. कानपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर घाटमपुर, पतारा और भीतरगांव इसका हिस्सा हैं. इन कस्बों के करीब 600 किसानों की किस्मत रेशम के धागों ने चमका दी है. यहां के किसान अब पहले की तरह बदहाल और किस्मत पर रोने वाले नहीं रहे. अब ये किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं. यहां के कई घरों में आपको रेशम का उत्पादन होते मिल जाएगा. यहां के रेशम की डिमांड भी बंपर हो रही है. गुजरात, बनारस और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आर्डरों की यहां भरमार है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

प्रशिक्षण लेकर शुरू किया काम: मकरंदरपुर गांव के रहने वाले किसान सुधीर बताते हैं कि उन्होंने मिर्जापुर और असम में सरकारी योजना के तहत प्रशिक्षण लिया और वहां से इस तकनीक को सीखने के बाद उत्पादन शुरू किया. इसके बाद कोया की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ. अब गांव के अन्य किसान भी इससे जुड़ने लगे हैं.

कितने दिन में तैयार होता: किसानों की मानें तो रेशम को तैयार करने में 25 से 30 दिन लगते हैं. पहले शहतूत के पत्तों और पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं. इसके बाद उनसे धागा निकाला जाता है इसके बाद उसे तैयार किया जाता है. इस पूरी ही प्रक्रिया में करीब एक माह लग जाते हैं. सितंबर से मार्च का सीजन इसके उत्पादन के लिए सबसे मुफीद वक्त होता है.

पैसा मिलते है खटाखट: सुजानपुर गांव के किसान राजेश बताते हैं कि रेशम की खेती ने जीवन की अनिश्चितिता को खत्म कर दिया है. साल में कई चक्र में इसकी खेती कर सकेत हैं. अच्छी बात है कि गुजरात, महाराष्ट्र, बनारस और बंगाल के व्यापारी सीधे गांव आते हैं उनसे खरीदारी कर लेते हैं. अब उन्हें कहीं भी चक्कर नहीं लगाना पड़ता. रेट भी सबसे अच्छे मिलते हैं. समय और खर्च दोनों की ही बचत हो जाती है.

कहां-कहां डिमांड: किसानों की मानें तो रेशम के कोकून की डिमांड कई और क्षेत्रों में भी है. जब कोकून बनता है तो इसके अंदर जो प्यूपा होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है. कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में लोग इसे खाते हैं. इसमें काफी हाई प्रोटीन होता है. यही वजह है कि व्यापारी जो कोकून खरीदने हैं उसमें से प्यूपा निकालकर भेज देते हैं. इसके बाद इस प्यूपा को धोकर और ड्राई करके मुर्गी फॉर्म या मछली को खिलाने में भी उपयोग लाया जाता है.

सरकारी अधिकारी ये बोले: सहायक रेशम विकास अधिकारी अजय मौर्य ने बताया कि कानपुर में दो तरह का रेशम उत्पादन होता है. इसमें एक मलबरी और दूसरा एरी रेशम है. मलबरी रेशम को हम शहतूत रेशम भी कहते हैं तो वहीं एरी रेशम को हम अरंडी रेशम भी कहते हैं. खास बात ये है कि किसान खेत में अरंडी की बुवाई मिर्च और अरहर की फसल को ओस से बचाने के लिए करते हैं. इससे रेशम भी निकल आता है. 2008 में सरकार ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की थी. इसके बाद भीतरगांव, पतारा और घाटमपुर के कस्बे में इसके उत्पादन का कई किसानों ने प्रशिक्षण लिया. वर्तमान में करीब 600 किसान इसके उत्पादन से जुड़े हैं.

सरकार मदद ऐसे करती है: सहायक रेशम विकास अधिकारी अजय मौर्य बताते हैं कि मलबरी रेशम में कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है. किसानों को सिर्फ कीटाणु उपलब्ध कराते हैं. वह भी मात्र 50 रुपए में 100 डीएफएल (माप की इकाई). इस दौरान हम उन्हें 10 दिन कीट पालन करके कीड़े देते हैं. किसान महज 15 से 20 दिनों के बीच में यह कीट पालकर रेशम का उत्पादन कर लेते हैं. इनसे कोकून बनाते हैं और फिर उससे रेशम का उत्पादन होता है. इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है.

1 किलो की लागत एक रुपए: अजय मौर्य बताते हैं कि किसानों को 50 रुपए में 100 डीएफएल कीट उपलब्ध कराए जाते हैं. इससे करीब 50 से 60 किलो तक रेशम तैयार किया जा सकता है. अगर व्यापारी लेता है तो इसकी अधिकतम कीमत 6000 रुपए प्रति किलो हो सकती है. कीमत रेशम की क्वालिटी पर निर्भर करती है. इस लिहाज से किसान को एक किलो रेशम की लागत एक रुपए ही आती है. यही वजह है कि रेशम के उत्पादन से तेजी से किसान जुड़ रहे हैं. कई किसान हमसे इस संबंध में लगातार संपर्क कर रहे हैं. अगर किसान यही रेशम विभाग को बेचना चाहे तो विभाग 300 रुपए प्रति किलो में यह रेशम ले लेगा.





बिल्हौर में भी किसान जुड़े: उन्होंने बताया कि घाटमपुर, पतारा और भीतरगांव के अलावा बिल्हौर के किसान भी रेशम उत्पादन से जुड़ रहे हैं. राजेपुर और हिलालपुर में स्थित दो राजकीय रेशम फार्मो के जरिए 40 से 50 किसान शहतूती रेशम उत्पादन का काम कर रहे हैं यहां 4 से 5 एकड़ में दो फॉर्म बने हैं. कई किसान हमसे संपर्क कर रहे हैं. मलबरी रेशम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है. यह भी काफी हाई डिमांड रेशम है.





कानपुर में सालाना कितना उत्पादन: सरकारी अफसरों की मानें तो अब शहर के आसपास सालाना रेशम का उत्पादन 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का आंकड़ा पार कर गया है. यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. जिस तेजी से किसान जुड़ रहे हैं तो आने वाले समय में शहर की रेशम लैंड का जलवा और भी बड़े स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है.







390 किलो रेशम बना एक साल में: इस बारे में सहायक निदेशक रेशम एसके रावत बताते हैं कि घाटमपुर,पतारा और भीतरगांव में एरी रेशम कीट पालन एक मजबूत मॉडल के रूप में उभरा है. यहां के 600 किसान बड़ी मात्रा में इसका उत्पानद कर रहे हैं. वहीं बिल्हौर जिले में भी संचालित मलबरी रेशम भी काफी तेजी से डिमांड में बढ़ रहा है. साल 2024-25 में जनपद में 389.6 कुंतल रेशम का उत्पादन हुआ है. यह जनपद के लिए बड़ी उपलब्धि है.







रेशम कीट पालन एक सफल मॉडल बनाकर सामने आया है. किसानों को प्रशिक्षण तकनीक और अन्य सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अब इस योजना का लाभ नजर आने लगा है. कोशिश है कि रेशम उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके. - जितेंद्र प्रताप सिंह, डीएम कानपुर

