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ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक फिर भी गुजर रहे भारी वाहन; 4 साल पहले 46 करोड़ से हुआ निर्माण

कानपुर: घाटमपुर में करीब 4 साल पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुए ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक हो गया है. है. इसकी छत और बीम में कई जगह गहरी दरारें भी उभर आई हैं. बेहद खतरनाक हो चुकी स्थिति के बावजूद इस पुल के पर से भारी और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है. कानपुर-सागर हाईवे पर स्थित इस पुल पर अपनी क्षमता से लगभग दस गुना अधिक वाहनों का दबाव रहता है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज ने बताया कि घाटमपुर ओवरब्रिज के स्लैब टूटने की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया गया है. NHAI की विशेषज्ञ टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तकनीकी जांच करेगी. इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुल पर वाहनों के आवागमन को रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

नवंबर 2022 में हुआ था उद्घाटन: ओवरब्रिज का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक द्वारा लगभग 46 करोड़ रुपए के बजट से कराया गया था. कंपनी के अधिकारियों ने बकायदा लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया था, जिसके बाद 12 नवंबर 2022 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था. इसके चालू होने से कानपुर से हमीरपुर की तरफ जाने वाले उन वाहनों को बड़ी राहत मिली, जिन्हें घाटमपुर कस्बे के अंदर नहीं जाना होता था.

ओवरलोडिंग के सामने सिस्टम पस्त: कानपुर-सागर हाईवे पर मोरंग और गिट्टी से लदे ओवरलोड ट्रकों और डंपरों का संचालन धड़ल्ले से होता है. स्थानीय स्तर पर खनन विभाग द्वारा इन ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के कारण सड़क और पुलों पर समय से पहले भारी दबाव बन रहा है.