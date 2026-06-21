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ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक फिर भी गुजर रहे भारी वाहन; 4 साल पहले 46 करोड़ से हुआ निर्माण

ओवरब्रिज का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक द्वारा लगभग 46 करोड़ रुपए के बजट से कराया गया था.

घाटमपुर ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक फिर भी गुजर रहे भारी वाहन.
घाटमपुर ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक फिर भी गुजर रहे भारी वाहन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 2:29 PM IST

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कानपुर: घाटमपुर में करीब 4 साल पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुए ओवरब्रिज का स्लैब क्रैक हो गया है. है. इसकी छत और बीम में कई जगह गहरी दरारें भी उभर आई हैं. बेहद खतरनाक हो चुकी स्थिति के बावजूद इस पुल के पर से भारी और ओवरलोड वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है. कानपुर-सागर हाईवे पर स्थित इस पुल पर अपनी क्षमता से लगभग दस गुना अधिक वाहनों का दबाव रहता है.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज ने बताया कि घाटमपुर ओवरब्रिज के स्लैब टूटने की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम को तुरंत मौके पर रवाना कर दिया गया है. NHAI की विशेषज्ञ टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तकनीकी जांच करेगी. इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पुल पर वाहनों के आवागमन को रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

नवंबर 2022 में हुआ था उद्घाटन: ओवरब्रिज का निर्माण पीएनसी इंफ्राटेक द्वारा लगभग 46 करोड़ रुपए के बजट से कराया गया था. कंपनी के अधिकारियों ने बकायदा लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया था, जिसके बाद 12 नवंबर 2022 को इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था. इसके चालू होने से कानपुर से हमीरपुर की तरफ जाने वाले उन वाहनों को बड़ी राहत मिली, जिन्हें घाटमपुर कस्बे के अंदर नहीं जाना होता था.

ओवरलोडिंग के सामने सिस्टम पस्त: कानपुर-सागर हाईवे पर मोरंग और गिट्टी से लदे ओवरलोड ट्रकों और डंपरों का संचालन धड़ल्ले से होता है. स्थानीय स्तर पर खनन विभाग द्वारा इन ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के कारण सड़क और पुलों पर समय से पहले भारी दबाव बन रहा है.

हाईवे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. इन्हें छिपाने के लिए निर्माण कंपनी द्वारा लगातार पैच वर्क का काम किया जा रहा है. रविवार को भी हमीरपुर की ओर 4 नंबर कोठी के पास की छत टूटने के बावजूद गिट्टी-मोरंग के ट्रक इसके ऊपर से गुजरते रहे.

2024 में भी आई थीं दरारें: यह पहली बार नहीं है जब इस ओवरब्रिज की मजबूती पर सवाल उठे हैं. इससे पहले साल 2024 में भी पुल के विभिन्न हिस्सों में महीन दरारें देखी गई थी. उस दौरान NHAI और पीएनसी की संयुक्त टीम ने निरीक्षण करके दरारों की पुष्टि की थी.

रिपोर्ट में हर महीने निगरानी, मरम्मत की सिफारिश की थी. अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पुल की हर महीने जांच होगी. ओवरलोडिंग के कारण आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा. इसके बावजूद स्लैब टूटना यह बताता है कि पुरानी मरम्मत और निगरानी के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं.

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