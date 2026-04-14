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कानपुर सड़क हादसा; दो बाइक्स की भीषण भिड़ंत, अधेड़ की मौत, पत्नी और 3 छात्र गंभीर

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर स्थित रेउना थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. यहां मुगल रोड पर दो बाइक्स की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें रामपाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि रामपाल की पत्नी और तीन छात्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

खेत से घर लौटते समय हुआ हादसा: रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि रूप नगर निवासी 48 वर्षीय रामपाल अपनी पत्नी मीना के साथ खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे. दोपहर के समय जब दोनों बाइक से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी रूप नगर गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चीख-पुकार मच गई.

कोचिंग से लौट रहे छात्र हुए शिकार: दूसरी बाइक पर स्योदि ललईपुर के रहने वाले तीन छात्र आर्यन (15), सुमित (16) और शोभित (17) सवार थे. बताया जा रहा है कि ये तीनों छात्र कोचिंग की क्लास खत्म कर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी वे इस हादसे का शिकार हो गए. दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची रेउना पुलिस ने सभी पांचों घायलों को घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.