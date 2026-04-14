ETV Bharat / state

कानपुर सड़क हादसा; दो बाइक्स की भीषण भिड़ंत, अधेड़ की मौत, पत्नी और 3 छात्र गंभीर

रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि मुगल रोड पर दो बाइक्स की आमने-सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

Photo Credit: ETV Bharat
कोचिंग से घर लौट रहे तीन छात्र गंभीर रूप से घायल, कानपुर रेफर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर स्थित रेउना थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. यहां मुगल रोड पर दो बाइक्स की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें रामपाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि रामपाल की पत्नी और तीन छात्र इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

खेत से घर लौटते समय हुआ हादसा: रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि रूप नगर निवासी 48 वर्षीय रामपाल अपनी पत्नी मीना के साथ खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे. दोपहर के समय जब दोनों बाइक से वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी रूप नगर गांव के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चीख-पुकार मच गई.

कोचिंग से लौट रहे छात्र हुए शिकार: दूसरी बाइक पर स्योदि ललईपुर के रहने वाले तीन छात्र आर्यन (15), सुमित (16) और शोभित (17) सवार थे. बताया जा रहा है कि ये तीनों छात्र कोचिंग की क्लास खत्म कर वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी वे इस हादसे का शिकार हो गए. दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची रेउना पुलिस ने सभी पांचों घायलों को घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.

डॉक्टरों ने एक को किया मृत घोषित: अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद रामपाल को मृत घोषित कर दिया. उनकी पत्नी मीना और तीनों छात्रों की गंभीर हालत को देखते हुए, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. रेउना थाना प्रभारी अनुज राजपूत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है.

पुलिस कर रही मामले की जांच: थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. फिलहाल घटनास्थल से क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है. परिजनों से मिलने वाली तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- कानपुर: GSVM मेडिकल कॉलेज और IIT कानपुर का बड़ा शोध, पेट के बैक्टीरिया से खुलेगा बीमारियों का राज़

TAGGED:

KANPUR ROAD ACCIDENT
REUNA POLICE STATION
KANPUR STUDENT INJURED
MUGHAL ROAD COLLISION
GHATAMPUR ROAD MISHAP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.