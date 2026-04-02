ETV Bharat / state

कानपुर: निजी अस्पताल की लापरवाही से बुजुर्ग महिला की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर निकला खाली

अस्पताल ने ऑक्सीजन एंबुलेंस के नाम पर 4000 रुपये वसूले थे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से मौत का गंभीर मामला सामने आया है. परिजनों ने एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया. इस कारण रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया और समय पर इलाज नहीं मिल सका. पीड़ित परिवार ने अब पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. रेफर करने के नाम पर वसूली का आरोप: नौबस्ता पश्चिमी निवासी कुलदीप संख्वार के मुताबिक, उन्होंने अपनी 65 वर्षीय बीमार मां प्रेमा देवी को 16 मार्च को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. वहां दो दिन तक इलाज चला, लेकिन 18 मार्च की रात डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें शहर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन एंबुलेंस के नाम पर 4000 रुपये वसूले, लेकिन जो सिलेंडर दिया गया वह पूरी तरह खाली था. रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई और उनकी तड़प-तड़प कर मौत हो गयी. कुलदीप संख्वार ने घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव को दी तहरीर. (Photo Credit: ETV Bharat)