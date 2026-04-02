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कानपुर: निजी अस्पताल की लापरवाही से बुजुर्ग महिला की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर निकला खाली

घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है. उसमें दिए गए तथ्यों की जांच कराई जा रही है.

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अस्पताल ने ऑक्सीजन एंबुलेंस के नाम पर 4000 रुपये वसूले थे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:39 PM IST

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कानपुर: कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में एक वृद्ध महिला की कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से मौत का गंभीर मामला सामने आया है. परिजनों ने एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें खाली ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया. इस कारण रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया और समय पर इलाज नहीं मिल सका. पीड़ित परिवार ने अब पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है.

रेफर करने के नाम पर वसूली का आरोप: नौबस्ता पश्चिमी निवासी कुलदीप संख्वार के मुताबिक, उन्होंने अपनी 65 वर्षीय बीमार मां प्रेमा देवी को 16 मार्च को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. वहां दो दिन तक इलाज चला, लेकिन 18 मार्च की रात डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए उन्हें शहर के बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन एंबुलेंस के नाम पर 4000 रुपये वसूले, लेकिन जो सिलेंडर दिया गया वह पूरी तरह खाली था. रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई और उनकी तड़प-तड़प कर मौत हो गयी.

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कुलदीप संख्वार ने घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव को दी तहरीर. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस पर टालमटोल का आरोप: पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी और अगले दिन थाने पहुंचकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई. आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और पहले साक्ष्य के तौर पर फोटो मांगी. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें अंतिम संस्कार के बाद आने को कहा, लेकिन जब वे वापस पहुंचे तो पोस्टमार्टम न होने का हवाला देकर रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया गया. पीड़ित बेटे का दावा है कि लापरवाही का मामला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में कैद है.

एसीपी ने कहा- दोषियों पर होगा एक्शन: थाने से राहत न मिलने पर कुलदीप संख्वार ने घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दी. एसीपी ने बताया कि तहरीर मिली है और इसमें दिए गए तथ्यों की जांच के आदेश दिए गये हैं. उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी अस्पताल कर्मी या प्रबंधन दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस वाकये के बाद क्षेत्र में निजी अस्पतालों की मनमानी और लापरवाही को लेकर लोगों में नाराज़गी है.

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