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कानपुर के घाटमपुर में सरकारी मुहर वाली गेहूं की 700 बोरियां जब्त; बिचौलियों और केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत उजागर

घाटमपुर में एसडीएम और तहसीलदार की छापेमारी में गेहूं खरीद के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. 700 बोरी अवैध गेहूं बरामद किया गया है.

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घाटमपुर में अवैध गेहूं सिंडिकेट का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 10:22 PM IST

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कानपुर: कानपुर के घाटमपुर में सरकारी गेहूं की खरीद में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है. गढ़ाथा गांव में देर रात एसडीएम अविचल प्रताप सिंह और तहसीलदार अंकिता पाठक ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक व्यापारी के आवास की घेराबंदी की. इस दौरान वहां एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला, जिसमें सरकारी सील लगी गेहूं की बोरियां अवैध रूप से लादी जा रही थीं. प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोडिंग कर रहे बिचौलिए अधिकारियों को देखते ही भाग निकले.

एसडीएम ने की छापेमारी: प्रशासनिक टीम ने मौके से लगभग 700 बोरी गेहूं बरामद किया है, जिन्हें सरकारी बोरियों में भरकर सिलाई मशीन से पेशेवर तरीके से पैक किया गया था. जांच में यह गंभीर बात सामने आई है कि यह अवैध खेल केवल गढ़ाथा गांव तक ही सीमित नहीं था. यह सिंडिकेट घुघुवा और अमिरतेपुर जैसे आसपास के कई इलाकों में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा था. एसडीएम ने बरामद ट्रक को तत्काल कब्जे में लेकर घाटमपुर मंडी समिति परिसर में सुरक्षित खड़ा करवा दिया है.

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कानपुर में सरकारी गेहूं खरीद में बड़ी सेंध. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिचौलियों और रसूखदारों की सांठगांठ: इस पूरे प्रकरण में बिचौलियों और खरीद केंद्र प्रभारियों के बीच एक गहरे और संगठित सांठगांठ की बात उजागर हुई है. शुरुआती जांच के दौरान कुछ रसूखदार सफेदपोश लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो लंबे समय से इस सिंडिकेट को चला रहे थे. ये लोग सीधे गरीब किसानों से बेहद कम कीमतों पर गेहूं खरीदते थे और फिर उसे सरकारी बोरियों में भरकर ऊंचे दामों पर केंद्रों को बेच देते थे. प्रशासन अब इन सभी कड़ियों को गहराई से जोड़कर इस पूरे माफिया सिंडिकेट को जड़ से ध्वस्त करने की तैयारी में जुट गया है.

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किसानों से सस्ते में खरीद और सरकार को महंगे में बेच (Photo Credit: ETV Bharat)

दोषियों को जेल भेजा जाएगा: एसडीएम अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि गढ़ाथा से पकड़े गए ट्रक में सरकारी बोरियों में पैक करीब सात सौ बोरियां मिली हैं. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह गेहूं मूल रूप से कहां से आया और इस नेटवर्क में कौन-कौन से सरकारी कर्मचारी शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले इस सिंडिकेट के सभी दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के अन्य अवैध अनाज व्यापारियों में भी भारी हड़कंप व्याप्त है.

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