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कानपुर के घाटमपुर में सरकारी मुहर वाली गेहूं की 700 बोरियां जब्त; बिचौलियों और केंद्र प्रभारियों की मिलीभगत उजागर

घाटमपुर में अवैध गेहूं सिंडिकेट का भंडाफोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के घाटमपुर में सरकारी गेहूं की खरीद में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ है. गढ़ाथा गांव में देर रात एसडीएम अविचल प्रताप सिंह और तहसीलदार अंकिता पाठक ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर एक व्यापारी के आवास की घेराबंदी की. इस दौरान वहां एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला, जिसमें सरकारी सील लगी गेहूं की बोरियां अवैध रूप से लादी जा रही थीं. प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोडिंग कर रहे बिचौलिए अधिकारियों को देखते ही भाग निकले. एसडीएम ने की छापेमारी: प्रशासनिक टीम ने मौके से लगभग 700 बोरी गेहूं बरामद किया है, जिन्हें सरकारी बोरियों में भरकर सिलाई मशीन से पेशेवर तरीके से पैक किया गया था. जांच में यह गंभीर बात सामने आई है कि यह अवैध खेल केवल गढ़ाथा गांव तक ही सीमित नहीं था. यह सिंडिकेट घुघुवा और अमिरतेपुर जैसे आसपास के कई इलाकों में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा था. एसडीएम ने बरामद ट्रक को तत्काल कब्जे में लेकर घाटमपुर मंडी समिति परिसर में सुरक्षित खड़ा करवा दिया है. कानपुर में सरकारी गेहूं खरीद में बड़ी सेंध. (Photo Credit: ETV Bharat)