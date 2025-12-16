ETV Bharat / state

कानपुर को 12 हजार करोड़ के निवेश से मिलेगी रफ्तार; 5 हजार युवाओं की होगी भर्ती, योगी सरकार की GBC के लिए चल रही खास तैयारी

कानपुर में निवेश से जगेगी नई उम्मीद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : आने वाले दिनों में औद्योगिक नगरी में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश होंगे. निर्धारित इस लक्ष्य से शहर को आर्थिक रफ्तार मिलेगी. इसके लिए उद्योग विभाग के अफसरों ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है. शासन की ओर से फरवरी में कराई जाने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के लिए निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर भी होने शुरू हो चुके हैं. उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी तक जिला उद्योग केंद्र में 5400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों (कुल 42) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. इस माह के अंत तक 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और मिल जाएंगे. उन्होंने दावा कि लक्ष्य से अधिक निवेश प्रस्तावों को कराया जाएगा. इस सत्र में सभी प्रस्ताव धरातल पर भी दिखेंगे. उपायुक्त उद्योग ने ईटीवी भारत को दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)