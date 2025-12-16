ETV Bharat / state

कानपुर को 12 हजार करोड़ के निवेश से मिलेगी रफ्तार; 5 हजार युवाओं की होगी भर्ती, योगी सरकार की GBC के लिए चल रही खास तैयारी

उपायुक्त उद्योग बोले-अब तक 5400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए, इस महीने के अंत तक 4 हजार करोड़ के MOU होंगे.

कानपुर में निवेश से जगेगी नई उम्मीद.
कानपुर में निवेश से जगेगी नई उम्मीद. (Photo Credit; ETV Bharat)
कानपुर : आने वाले दिनों में औद्योगिक नगरी में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश होंगे. निर्धारित इस लक्ष्य से शहर को आर्थिक रफ्तार मिलेगी. इसके लिए उद्योग विभाग के अफसरों ने पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है. शासन की ओर से फरवरी में कराई जाने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के लिए निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर भी होने शुरू हो चुके हैं.

उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि अभी तक जिला उद्योग केंद्र में 5400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों (कुल 42) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. इस माह के अंत तक 4 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव और मिल जाएंगे. उन्होंने दावा कि लक्ष्य से अधिक निवेश प्रस्तावों को कराया जाएगा. इस सत्र में सभी प्रस्ताव धरातल पर भी दिखेंगे.

उपायुक्त उद्योग ने ईटीवी भारत को दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

1400 करोड़ से लगी इंडस्ट्री, हजारों को मिला रोजगार : उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक 1400 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं. इससे कई इंडस्ट्री लग चुकी हैं. हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है. अब जो 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव होंगे, उनसे करीब 5 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

कई नामचीन समूह करेंगे निवेश : उन्होंने बताया कि इस सत्र में ताज होटल समूह, जेटेटा का प्रोजेक्ट, कई इंडस्ट्री, पर्यटन विभाग से जुड़े कई नामचीन समूह कानपुर में निवेश करेंगे. वहीं, उन्होंने ये भी बताया कि डीएम की अध्यक्षता में पहली बैठक भी हो गई है. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी टैरिफ लागू होने के चलते तमाम कारोबारियों का कारोबार प्रभावित है. निवेश से उन्हें काफी राहत मिलेगी.

100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के संचालन की तैयारी : उपायुक्त उद्योग ने बताया कि कानपुर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत अभी तक जो निवेश प्रस्ताव आए हैं, उनके मुताबिक 100 से अधिक नई औद्योगिक इकाइयों के संचालन की तैयारी है. इससे कानपुर में उत्पाद बनेंगे तो उनका निर्यात होगा और उद्यमियों को इसका सीधा मुनाफा मिल सकेगा.

