अब GEN-Z पढ़ेंगे कारोबार का पाठ,कानपुर में IIA का Allen House Institute का क़रार
आईआईटी समेत कई संस्थाओं संग पहले भी करार हो चुका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 10:48 AM IST
कानपुर : अब वह दिन दूर नहीं, जब उद्यमिता और शिक्षा का कानपुर में साथ दिखेगा. शहर के छात्रों को सफल उद्यमी बनाने और जेन जी को उद्यमिता का पाठ पढ़ाने के मकसद से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एलन हाउस इंस्टीट्यूट के संग करार किया. करार के बाद आईआईए के पदाधिकारियों का कहना था कि वह छात्रों की हरसंभव मदद के लिए तैयार हैं. जो दौर चल रहा है, उसमें खुद नौकरी हासिल करना काफी मुश्किल है, पर उद्यमी बनकर छात्र नौकरी देने वाले जरूर बन सकेंगे.
वरिष्ठ उद्यमी आरके अग्रवाल ने कहा, यह इंडस्ट्री और एकेडमिक का गठबंधन है. इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेशन सेंटर बना है, पर छात्रों को अगर कोई हैंड होल्डिंग करनी है तो उसके लिए इंडस्ट्री तक उन्हें आना होगा. अब करार हो गया तो वह बेझिझक होकर हमारे साथ काम कर सकेंगे.
आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, हमारे देश में अब युवाओं की फौज तैयार है. हम उद्यमिता के क्षेत्र में युवा उद्यमी ही चाहते हैं. वह हमारे अनुभव का लाभ लें और खुद अपनी पहचान एक सफल उद्यमी के तौर पर स्थापित करें. इसी उद्देश्य के साथ हमने करार किया है. हम छात्रों को कानपुर की इंडस्ट्री में ही नौकरी देंगे. करार के दौरान जावेद हाशमी, डाॅ. रूबी चावला, डाॅ. मनोज मिश्रा, दिनेश बरासिया समेत कई अन्य उद्यमी व फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे.
एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से डाॅ. पुनीत राय ने कहा, करार होने के बाद हमारे छात्रों को जहां कानपुर के उद्यमियों के अनुभवों का लाभ मिलेगा. वहीं, उद्यमी छात्रों के लिए मेंटर बनेंगे. अब वह वर्कशॉप कर सकेंगे, सेमिनार में हिस्सा ले सकेंगे. इंडस्ट्री के क्षेत्र में उन्हें आसानी से नौकरी मिल सकेगी.
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