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कानपुर दशहरा मेले में बैलून गैस सिलिंडर फटा; 2 साल की बच्ची समेत कई लोग घायल

कानपुर दशहरा मेले में बैलून गैस सिलिंडर फटा ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर : नौबस्ता थाना क्षेत्र के धरीपुरवा में मंगलवार देर रात रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मेले में गुब्बारे बेचने वाले का गैस सिलिंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया. इस धमाके में दो साल की मासूम बच्ची समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए. पुलिस टीम ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

घटना की जानकारी देते डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी. (Video Credit : ETV Bharat) डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हादसा रात करीब सवा ग्यारह बजे हुआ था. जिसमें बैलून गैस सिलिंडर फटने की सूचना है. हादसे में चार-पांच लोग घायल हुए हैं. प्राथमिक जांच में बबलू (40) और उनकी दो साल की बेटी रिद्धि समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है. बच्ची और उसके पिता सहित सभी घायलों का इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं.