कानपुर दशहरा मेले में बैलून गैस सिलिंडर फटा; 2 साल की बच्ची समेत कई लोग घायल
नौबस्ता थाना क्षेत्र के धरीपुरवा में रात रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान हुई हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 9:08 AM IST
कानपुर : नौबस्ता थाना क्षेत्र के धरीपुरवा में मंगलवार देर रात रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मेले में गुब्बारे बेचने वाले का गैस सिलिंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया. इस धमाके में दो साल की मासूम बच्ची समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए. पुलिस टीम ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हादसा रात करीब सवा ग्यारह बजे हुआ था. जिसमें बैलून गैस सिलिंडर फटने की सूचना है. हादसे में चार-पांच लोग घायल हुए हैं. प्राथमिक जांच में बबलू (40) और उनकी दो साल की बेटी रिद्धि समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है. बच्ची और उसके पिता सहित सभी घायलों का इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं.
पुलिस जांच में सामने आया है कि गुब्बारा विक्रेता ने गैस सिलिंडर को डिवाइडर की मिट्टी के अंदर छिपाकर रखा था. प्रारंभिक तौर पर यही लग रहा है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सिलिंडर में विस्फोट हुआ. घटनास्थल पर फोरेंसिक और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.
हादसे में गुब्बारा विक्रेता भी घायल है. स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लेकर उनकी निगरानी कर रही है.
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