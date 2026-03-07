कानपुर में गैस एजेंसी में सिलिंडर चोरी का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार; ले उड़े थे 137 सिलेंडर
कानपुर में गैस एजेंसी में चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने चोरी के 43 गैस सिलेंडर और अवैध शराब बरामद की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 4:20 PM IST
कानपुर: चौबेपुर थाना पुलिस ने एक गैस एजेंसी के गोदाम में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 43 गैस सिलेंडर और अवैध शराब बरामद की है.
यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से करीब एक सप्ताह की पड़ताल के बाद की गई है.
पुलिस जांच में सामने आया कि यह चोरी चौबेपुर कस्बे के बेला रोड स्थित समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी की एचपी गैस एजेंसी के गोदाम में हुई थी. बीती 24 फरवरी की रात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर कुल 137 सिलेंडर पार कर दिए थे. इनमें 127 भरे हुए रसोई गैस सिलेंडर, सात खाली और तीन कमर्शियल सिलेंडर शामिल थे.
अगली सुबह जब कर्मचारी गोदाम पहुंचे, तो ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए, जिसके बाद शशिकांत पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
पुलिस टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर सात आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शिवराजपुर के मुंहपोछा गांव निवासी आदित्य, मानपुर निवासी प्रांशु सिंह, उदेतपुर निवासी आर्यन तिवारी व प्रवीण तिवारी, दुबियाना निवासी आयुष कठेरिया, हिंदू पुर निवासी प्रांशु गौतम और तरियानी निवासी संतोष कुशवाहा शामिल हैं.
पुलिस ने इनके पास से 43 सिलेंडरों के अलावा विभिन्न ब्रांड की 125 क्वार्टर देशी व अंग्रेजी शराब भी बरामद की है. पूरे मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
