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कानपुर कचहरी में अधिवक्ता से मारपीट, गैंगस्टर अजय ठाकुर और तीन साथियों पर FIR दर्ज

कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर और उसके साथियों पर कचहरी परिसर में अधिवक्ता से मारपीट का आरोप लगा है.

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त्रिलोकी धाम आश्रम पर पथराव मामले में भी नामजद रहा है अजय ठाकुर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 8:12 PM IST

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कानपुर: गैंगस्टर अजय ठाकुर और उसके तीन साथियों पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट और अपहरण के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. बर्रा निवासी पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोतवाली थाने में अजय ठाकुर समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बर्रा के जरौली फेस-1 निवासी अधिवक्ता आलोक कुमार के अनुसार 18 सितंबर को वह अपने वकालत के काम से कचहरी परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान गैंगस्टर अजय ठाकुर अपने साथी राजा ठाकुर, तुषार दुबे और आयुष शैली के साथ वहां पहुंचा.

कचहरी में वकीलों के जुटने पर भागे आरोपी: आरोपियों ने अधिवक्ता को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी रास्ते में घेरकर उनका अपहरण करने की कोशिश कर चुके हैं. मारपीट और हंगामे की आवाज सुनकर जब आसपास मौजूद अन्य अधिवक्ता मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित वकील ने कोतवाली थाने पहुंचकर नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

पुलिस ने केस दर्ज करके जांच की शुरू: कोतवाली थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी ने बताया कि केस दर्ज कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. गैंगस्टर अजय ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है. इससे पहले रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत रविकांत शुक्ला उर्फ भोला गिरी पर हमले और आश्रम पर पथराव के मामले में भी वह नामजद हुआ था. महंत के मुताबिक आश्रम के पास रहने वाली एक छात्रा से मिलने अजय ठाकुर अक्सर आता था.

जमानत पर बाहर आते ही फिर शुरू की दबंगई: इस बात का विरोध करने पर आरोपी उनसे रंजिश रखने लगा और 29 अप्रैल को अपने साथियों के साथ आकर आश्रम पर पथराव किया था. रावतपुर पुलिस ने महंत पर हमले के मामले में फरार चल रहे अजय ठाकुर को 27 जुलाई को रतनलाल नगर से गिरफ्तार किया था. हालांकि उस मामले में मामूली धाराएं लगी होने के कारण उसे अदालत से जमानत मिल गई थी. अब जेल से बाहर आते ही कचहरी परिसर के भीतर अधिवक्ता के साथ मारपीट और दबंगई की इस नई घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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