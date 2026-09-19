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कानपुर कचहरी में अधिवक्ता से मारपीट, गैंगस्टर अजय ठाकुर और तीन साथियों पर FIR दर्ज

त्रिलोकी धाम आश्रम पर पथराव मामले में भी नामजद रहा है अजय ठाकुर ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: गैंगस्टर अजय ठाकुर और उसके तीन साथियों पर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट और अपहरण के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. बर्रा निवासी पीड़ित अधिवक्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोतवाली थाने में अजय ठाकुर समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बर्रा के जरौली फेस-1 निवासी अधिवक्ता आलोक कुमार के अनुसार 18 सितंबर को वह अपने वकालत के काम से कचहरी परिसर में मौजूद थे. इसी दौरान गैंगस्टर अजय ठाकुर अपने साथी राजा ठाकुर, तुषार दुबे और आयुष शैली के साथ वहां पहुंचा. कचहरी में वकीलों के जुटने पर भागे आरोपी: आरोपियों ने अधिवक्ता को घेर लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी रास्ते में घेरकर उनका अपहरण करने की कोशिश कर चुके हैं. मारपीट और हंगामे की आवाज सुनकर जब आसपास मौजूद अन्य अधिवक्ता मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित वकील ने कोतवाली थाने पहुंचकर नामजद तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.