ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान के पार, डीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण

कानपुर में गंगा का रौद्र रूप: बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय, प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में बुधवार को गंगा का पानी शुक्लागंज के पास चेतावनी बिंदु तक पहुंच गया था. गंगा बैराज के पास स्थित बनियापुरवा और भोपालपुरवा समेत कई तटीय गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए गुरुवार को डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बनियापुरवा गांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर जलस्तर और राहत व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया. 35 परिवार प्रभावित, अफसरों को अलर्ट के निर्देश: डीएम ने तैनात प्रशासनिक अफसरों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि फिलहाल भगवानदीन का पुरवा गांव में करीब 35 परिवार बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं. बनियापुरवा और भोपालपुरवा के आसपास के निचले इलाकों में भी पानी काफी ऊपर आ चुका है. हालांकि, पीछे से आ रहे पानी के डिस्चार्ज में कमी आई है जिसका सकारात्मक असर शुक्रवार शाम तक दिखने की उम्मीद है. गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोले गए: 114.630 मीटर पहुंचा जलस्तर (Photo Credit: ETV Bharat)