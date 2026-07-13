ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए 138 करोड़ रुपये का प्लान मंजूर, 2027 तक टैप होंगे 14 बड़े नाले

कानपुर के तटीय इलाकों को मिलेगी सीवर बैकफ्लो से राहत, बारिश में जलभराव की समस्या होगी दूर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पिछले कई सालों से शहर में भले ही नगर निगम, जल निगम और अन्य जिम्मेदार विभागों के अफसर ये दावा करते रहे हों, कि गंगा पूरी तरह से प्रदूषणमुक्त हो गई हैं. मगर जो हकीकत है, वह पूरी तरह से विपरीत रही है. गंगा में कानपुर के 10 से अधिक नालों का दूषित पानी, सीधे जा रहा था. इन नालों को टैप करने के लिए जल निगम के अफसरों ने 138 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजा था. परमिया और डबकेश्वर सहित 14 नालों का गंदा पानी गंगा में गिरना होगा बंद. (Video Credit: ETV Bharat) जुलाई 2027 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट: अब उसकी अनुमति मिल चुकी है, और जल निगम अफसरों का ठोस दावा है, कि गंगा में गिरने वाले नालों को जुलाई 2027 तक हर हाल में टैप कर दिया जाएगा. विभागीय अफसरों के इन दावों में अगर सच्चाई रही, तो निश्चित तौर पर आगामी सालों में गंगा का पानी काफी हद तक साफ हो जाएगा. शहर में गंगा बैराज से आगे शुक्लागंज की ओर बढ़ने पर जब गंगा के पानी का प्रवाह होता है, तो गंगा बैराज के आगे ही परमिया नाले का पानी सीधे तौर पर जाते हुआ दिखता है. इसी तरह और आगे बढ़ने पर परमट घाट पर छोटे नाले, फिर गोलाघाट, सत्ती चौरा, मैस्कर घाट और डबकेश्वर नाला का पानी भी गंगा में सालों से गिर रहा है.