कानपुर में गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए 138 करोड़ रुपये का प्लान मंजूर, 2027 तक टैप होंगे 14 बड़े नाले
गंगा नदी में गिर रहे 14 प्रदूषित नालों को बंद करने के लिए NMCG ने 138 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 7:08 PM IST
कानपुर: पिछले कई सालों से शहर में भले ही नगर निगम, जल निगम और अन्य जिम्मेदार विभागों के अफसर ये दावा करते रहे हों, कि गंगा पूरी तरह से प्रदूषणमुक्त हो गई हैं. मगर जो हकीकत है, वह पूरी तरह से विपरीत रही है. गंगा में कानपुर के 10 से अधिक नालों का दूषित पानी, सीधे जा रहा था.
इन नालों को टैप करने के लिए जल निगम के अफसरों ने 138 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया था और उसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को भेजा था.
जुलाई 2027 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट: अब उसकी अनुमति मिल चुकी है, और जल निगम अफसरों का ठोस दावा है, कि गंगा में गिरने वाले नालों को जुलाई 2027 तक हर हाल में टैप कर दिया जाएगा. विभागीय अफसरों के इन दावों में अगर सच्चाई रही, तो निश्चित तौर पर आगामी सालों में गंगा का पानी काफी हद तक साफ हो जाएगा. शहर में गंगा बैराज से आगे शुक्लागंज की ओर बढ़ने पर जब गंगा के पानी का प्रवाह होता है, तो गंगा बैराज के आगे ही परमिया नाले का पानी सीधे तौर पर जाते हुआ दिखता है. इसी तरह और आगे बढ़ने पर परमट घाट पर छोटे नाले, फिर गोलाघाट, सत्ती चौरा, मैस्कर घाट और डबकेश्वर नाला का पानी भी गंगा में सालों से गिर रहा है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद जागा प्रशासन: इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कई बार जल निगम व नगर निगम अफसरों को नोटिसें दी गईं. लेकिन, कोई खास प्रबंध नहीं किए गए. अब जल निगम अफसरों ने फील्ड पर उतरकर नालों को टैप करने का काम शुरू कर दिया है. शहर में गंगा की जो स्थिति है, उसमें बारिश के दौरान इन नालों का पानी जाने पर स्थिति बद से बदतर जैसी हो जाती है.
दिल्ली की कंपनी को मिला जिम्मा: बारिश के दौरान इन नालों का पानी जब गंगा में नहीं जा पाता, और उफन जाता है तो गंगा के आसपास बने घरों में यह पानी कई दिनों तक भरा रहता है. वहीं, गंगा का जलस्तर बढ़ने पर भी पानी का फ्लो बैक करता है, जिससे कानपुर की कई गलियों में लोगों को सीवर वाले पानी के बीच से गुजरना पड़ता है. जल निगम (ग्रामीण) के मुख्य अभियंता सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि शहर में जिन 14 नालों का पानी गंगा में गिर रहा था, अब उन्हें टैप करने का काम शुरू हो चुका है. दिल्ली की कंपनी टैक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड को यह काम सौंपा गया है जिसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा.
ये नाले सीधे गंगा में जा रहे हैं, जिन्हें अब टैप करना है:
|नाले का नाम
|कुल दूषित पानी (एमएलडी में)
|रामेश्वर घाट नाला
|2.94
|रानी घाट नाला
|2.39
|गोलाघाट नाला
|1.79
|सत्तीचौरा नाला
|1.37
|मैस्कर घाट नाला
|1.10
|डबकेश्वर घाट नाला
|2.14
|सैय्यद का भट्टा
|0.3
|यूपी कंपाउंड
|.20
|बंगाली घाट नाला
|.06
|अर्रा ड्रेन
|3.54
|सागरपुरी नाला
|1.40
|ट्रांसपोर्ट नगर
|4.22
खर्चों वाले इन आंकड़ों को भी जानिए:
|कार्य
|खर्च (लाख में)
|14 नालों पर इंटर सेप्शन वर्क
|1513.29
|सीवर का डायवर्जन
|543.27
|सीवेज पंपिंग स्टेशन का कंस्ट्रक्शन
|2690
|राइजिंग मेन
|3891.07
|अन्य कार्य
|1089.47
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